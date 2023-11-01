حجت الاسلام مهدی راثی در گفت وگو با خبرنگار مهر با محکوم کردن جنایات رژیم غاصب صهیونیست اظهار کرد: سکوت در برابر جنایات این رژیم غاصب و کودک کش جایز نیست.

رییس اداره تبلیغات اسلامی فومن بر بر لزوم تبیین جنایات رژیم غاصب صهیونیست در غزه برای مردم تاکید کرد و گفت: همراه سازی افکار عمومی با جریان مقاومت وظیفه فعالان دینی است.

وی با بیان اینکه یوم الله ۱۳ آبان بهترین فرصت برای همدلی با مردم فلسطین است، ادامه داد: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری این نبرد اخیر را نبرد بین حق و باطل دانسته‌اند و روز سیزدهم آبان روز مبارزه با استقبال جهانی است و در حقیقت سردمدار حقیقی و محور استکبار جهانی آمریکا و اسرائیل جنایتکار است حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان نشانه بلوغ گروه‌های مختلف و متنوع جامعه در استکبار ستیزی و مقابله با باطل است.

حجت الاسلام راثی به فعالیت این اداره در دو عرصه فضای مجازی و فضاسازی شهری اشاره کرد و افزود: ارسال محتوا و اخبار جنایات رژیم کوک کش به همراه مقاومت مقتدرانه مبارزان فلسطینی از این دو درگاه در اختیار اقشار مختلف مردم در این شهرستان قرار داده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ملت‌های آزاده کشورها مختلف جهان با مشاهده جنایات رژیم اشغالگر قدس بیش از هر زمان به بیداری نزدیک می‌شوند، ادامه داد: امروزه این بیداری و آگاهی در کشورهای مختلف استکباری همچون آمریکا، انگلیس فرانسه، آلمان و مهره‌های گماشته رژیم اشغالگر در مصر و اردن مشاهده می‌شود و این بلوغ حاصل صبر استقامت و بیداری و راهبری رهبر معظم انقلاب در بیش از ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی به دست آمده است.

حجت الاسلام راثی با اشاره به اینکه جنایات رژیم کودک کش اسراییل با خشم ملت‌های آزادیخواه جهان مواجه شده است، اضافه کرد: انتشار تصاویر جنایات اسراییل و کودک کشی موجی از ناراحتی و تنفر را از این رژیم جنایتکار ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه مردم فومن همانند سراسر کشور در تجمعات مختلف این جنایات را محکوم کردند، گفت: این تجمعات و محکومیت‌ها همچنان در سطح شهرستان مراکز بخش‌ها و شهرها در عرصه‌های فرهنگی و مذهبی اجتماعی با محوریت شبکه تبلیغ و مساجد در مناطق مختلف در حال برگزاری است و تا به پیروزی رسیدن حق بر باطل همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند در عرصه و فضای مجازی در راهپیمایی‌ها و هر حرکتی که در این مسیر لازم است حضور فعال و پر نشاط دارند.