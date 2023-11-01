فرهنگ مطالعه برای دانش آموزان استان سمنان ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان سمنان به میزبانی استانداری، ضمن اشاره به انتخاب سمنان به عنوان هشتمین پایتخت کتاب ایران، بیان کرد: برنامه‌های ترویج مطالعه برای دانش آموزان سمنانی اجرا شود

وی همچنین خواستار اجرای برنامه‌های تبیینی و ترویجی شد و افزود: تلاش شود ارتباط دانش آموزان با کتاب افزایش یافته و اقدامات مناسبی برای افزایش فرهنگ کتابخوانی صورت پذیرد.

استاندار سمنان همچنین ادامه داد: روز دانش آموز امسال پرشورتر خواهد مراسم روز دانش آموز که در روز ۱۳ آبان برگزار خواهد شد، به دلیل جنایت‌های اسرائیل غاصب و آمریکای مزدور در کشور مظلوم فلسطین با حضور دانش آموزان، دانشجویان و آحاد مردم انقلابی بسیار پرشور تر خواهد بود.

هاشمی با بیان اینکه لازم است زمینه حضور همه دانش آموزان و دانشجویان و همچنین مردم انقلابی در راهپیمایی روز دانش آموز فراهم شود، افزود: عملکرد شورای آموزش و پرورش بسیار راهبردی است و اقدامات مناسب و به موقع این شورا از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی پیشگیری خواهد کرد.