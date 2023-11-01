به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «منتیدا» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی احمد شاه قاسمی و تهیه کنندگی احسان اصغری و حمیدرضا نورزاده از روز چهارشنبه ۱۰ آبان ماه، هر شب ساعت ۱۹ در تماشاخانه مهرگان روی صحنه می‌رود.

این نمایشنامه اقتباسی از نمایشنامه «به دنبال دروغگو» اثر دیمیتریس پساتاس با ترجمه‌ کریم عظیمی است.

در نمایش «منتیدا» آرزو خالقی، حمزه اثباتی، حمیدرضا کاویانی، نرگس کیومرثی، هانیه عباسی، محمد عطایی، میلاد فرضیات، فرهاد آبی، رایان حبیبیان، رضا عینی به ایفای نقش خواهند پرداخت.

در خلاصه داستان این اثر نمایشی آمده است: «ما به هم شبیه می‌شیم!»

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به گروه کارگردانی: میلاد فرضیات، کیانا کاظمیان، فاطمه قاسم زاده، منشی صحنه: زهرا ادیبی، نور و صدا: مریم عرب، طراح صحنه: احمد شاه قاسمی، مدیر صحنه: محمد امین خزانی، دستیار صحنه: رضا عینی، آهنگساز: رایان حبیبیان، طراح گریم و مجری گریم: محدثه بیجاری، طراح لباس: مهسا آذر نیوار، مدیر تولید: میلاد فرضیات، مدیر روابط عمومی: سید محمد صادق سیادت، مدیر تبلیغات فضای مجازی: آرمان صادقی، تبلیغات فضای مجازی: رایان حبیبیان، شادی سنائیان، شقایق حقی، دیانا شمس، تصویربردار: آرمان صادقی، رایان حبیبیان، محمد مهدی ناصری، ساخت تیزر: آرمان صادقی، شادی سنائیان، شقایق حقی، عکاس: شادی سنائیان، آرمان صادقی، طراح پوستر و لوگو: شقایق حقی، رایان حبیبیان، گرافیست و طراح بروشور: شقایق حقی اشاره کرد.

علاقمندان جهت خرید بلیت این نمایش می‌توانند تا ۳۰ آبان ماه به سایت فروش بلیت و گیشه خانه نمایش مهرگان به آدرس خیابان طالقانی، خیابان وصال، کوچه فرهنگی مراجعه کنند.