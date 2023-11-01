به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان اکرامیان یکی از فعالان صنعت ابریشم‌ بافی در برنامه‌ای تلویزیونی گفت: نوغان‌دار کسی است که پیله ابریشم را پرورش می‌دهد. اگر زمینه به درستی مهیا باشد، این کار درآمدزایی خوبی را به دنبال خواهد داشت. به این منظور باید استانداردها به صورت اصولی فراهم شوند.

وی افزود: نوغان‌دار طی ۴۵ روز پیله ابریشم را پرورش داده و در طی این فرایند کرم‌ها به حدوداً ۷۰۰ کیلوگرم برگ درخت توت نیاز دارند. بعد از این مدت پیله تبدیل به نخ ابریشم شده و به درآمدزایی می‌رسد.

وی اظهار کرد: در دهه ۶۰ کشور در خصوص تولید تخم کرم ابریشم خودکفا شده و به سمت صادرات رفت. اوج صنعت نوغان‌داری در اوایل دهه ۸۰ بود که حدود ۲۰۰ هزار جعبه نوغان در سطح کشور توزیع شده و به همان میزان پیله تولید شده بود. در همان زمان به دلیل پایین آمدن تعرفه نخ ابریشم، به میزان زیادی وارد کشور شده و توجیه تولید داخلی از بین رفت.

اکرامیان تصریح کرد: به طور کلی میزان نیاز ما به نخ ابریشم ۱۰۵۰ تن است. اکنون حدود ۲۵۰ تن آن تولید شده و باقی وارد می‌شود. به همین منظور فعالان این حوزه به بررسی وضعیت صنایع ابریشم در کشورهای دیگر از جمله هند پرداختند. در این راستا متوجه شدیم که با قرار گرفتن تولیدی‌های متعدد در کنار هم، میزان تولید به اندازه یک کارخانه بوده و با این وجود بودجه مورد نیاز برای روند تولید کمتر می‌شود. به همین منظور تشکیل شبکه بر مبنای کارگاه‌های کوچک برای کشور بهتر جواب می‌دهد.

این فعال بخش کشاورزی یادآور شد: تا کنون در کشور انواع ماشین‌آلات صنعتی طراحی شده و در اختیار صاحبان کسب و کار و روستاییان قرار گرفته است. به طور کلی اکنون بیش از ۶۰۰ کارآفرین فعال در زمینه ابریشم مشغول هستند.