به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین یزدی‌نژاد، مسئول گنجینه سکه و تمبر موزه مرکزی آستان قدس رضوی، قدمت سکه شِکِل نقره از ساتراپی صور دوره امپراطوری هخامنشیان را بیش از ۲۳۰۰ سال عنوان کرد که در بین سال‌های ۳۵۷ تا ۳۴۹ پیش از میلاد در صور (لبنان فعلی) ضرب شده و دارای ارزش تاریخی بالایی است.

مسئول گنجینه سکه و تمبر موزه مرکزی آستان قدس رضوی در خصوص مشخصات ظاهری این سکه گفت: تصویر روی سکه ایزد مِلکار (به معنی پادشاه شهر و ایزد فینیقی) سوار بر اسب بالدار نشان می‌دهد که روی امواج در حرکت است، در دست راست ایزد مِلکار کمان و تیرها و با دست چپ افسار اسب آبی را گرفته است و در زیر امواج یک ماهی در حال شنا است.

وی همچنین به تصاویر روی دیگر سکه اشاره کرد و ادامه داد: در پشت سکه تصویر یک جغد دیده می‌شود که بر روی بال او چنکک خرمن کوبی و عصای سلطنت و در زمینه آن کتیبه‌ای به خط فینیقی حک شده است.

یزدی‌نژاد تصریح کرد: این سکه زیبا و نفیس که قلمرو امپراطوری هخامنشیان را در جهان متمدن آن زمان نشان می‌دهد، توسط ساتراپ‌های هخامنشی (استانداران) ضرب شده است.

گفتنی است؛ ساتراپ‌ها در قلمرو پهناور هخامنشیان که سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا را در بر می‌گرفت توسط شهریاران هخامنشی تعیین می‌شدند.