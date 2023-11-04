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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۹:۱۷

یک پیشکسوت با مهر مطرح کرد

پرسپولیس مشکلی برای قهرمانی در لیگ ندارد/ کار در آسیا سخت است

پرسپولیس مشکلی برای قهرمانی در لیگ ندارد/ کار در آسیا سخت است

کارشناس و پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس قهرمانی این تیم در لیگ برتر را در دسترس عنوان کرد اما تاکید کرد که شاگردان گل محمدی در لیگ قهرمانان آسیا کار سختی خواهند داشت.

محمد برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به ارزیابی عملکرد سرخپوشان در لیگ برتر پرداخت و گفت: پرسپولیس همیشه مدعی قهرمانی بوده و همین موضوع باعث شده تا هواداران در هر بازی منتظر پیروزی تیم خود باشند.

بازیکن اسبق پرسپولیس در خصوص مصدومیت بازیکنان این تیم گفت: به نظرم تمرینات پیش فصل خیلی می‌تواند به آمادگی بازیکن برای حضور هرچه بهتر در مسابقات کمک کند. بازیکنان این دوره که قراردادهای نجومی با باشگاه به امضا می‌رسانند باید رفتار حرفه‌ای از خود نشان دهند.

چپ پای سابق سرخپوشان ادامه داد: همه بازیکنان باید تمرینات را جدی بگیرند و بدنسازی اصولی داشته باشند تا در طول مسابقات با چنین مصدومیت‌هایی مواجه نشوند. مرتضی پورعلی گنجی و یاسین سلمانی هر دو دچار پارگی رباط صلیبی شده اند و باتوجه به نفراتی که یحیی گل محمدی در اختیار دارد دست او برای چینش ترکیب اصلی بسیار سخت است.

پرسپولیس مشکلی برای قهرمانی در لیگ ندارد/ کار در آسیا سخت است

کارشناس فوتبال درباره دیدارهای پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا بیان کرد: پرسپولیس در رقابت‌های لیگ برتر با همین نفراتی که در اختیار دارد به مشکل نخواهد خورد اما در رقابت‌های آسیایی و در مصاف با تیم‌هایی که تا دندان مسلح هستند، کار برای شاگردان گل محمدی سخت است.

وی ادامه داد: خدا را شکر در دو بازی اخیر در آسیا نتایج خوبی به دست آمده و پرسپولیس هم مقابل الدحیل و هم مقابل استقلال تاجیکستان توانست با ارائه یک نمایش خوب به پیروزی دست یابد. امیدوارم این روند در دیدارهای برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان هم ادامه دار باشد تا شاهد حضور پرسپولیس در مراحل حذفی باشیم.

بزرگر در پایان خاطر نشان کرد: پرسپولیس، سپاهان و استقلال تهران از مدعیان اصلی قهرمانی در این فصل به شمار می‌روند اما بعید می دانم شاگردان گل محمدی مشکلی برای کسب مجدد این عنوان داشته باشند و باز هم می‌توانند بر بام فوتبال ایران بایستند. تنها حاشیه می‌تواند تمرکز بازیکنان و اعضای تیم را برهم بزند و مدیران باید بکوشند تا شرایط را برای افتخار آفرینی بازیکنان فراهم سازند.

کد مطلب 5927883
بهنام روان پاک

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