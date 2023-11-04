بازیکنان استقلال برای ثبت قرارداد مربیان آستین بالا می زنند

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان و سرمربی تیم فوتبال استقلال چهارم آبان ماه بود که برای ثبت قرارداد بلانکو تصمیم به کاهش مبلغ قراردادهای خود گرفتند و همین موضوع باعث شد تا بخشی از حواشی استقلال که بابت عدم ثبت قرارداد بلانکو بود، کم شود.

جواد نکونام سرمربی، سیدحسین حسینی، روزبه چشمی، صالح حردانی، پیمان بابایی، آرمین سهرابیان، ارسلان مطهری، جعفر سلمانی و ایمان سلیمی بازیکنانی بودند که در تصمیمی گروهی، حاضر به کسر مبلغی از رقم قراردادهای خود شدند تا مدیریت باشگاه بتواند قرارداد گوستاوو بلانکو را در سازمان لیگ، ثبت کند.

پس از این موضوع، گروهی دیگر از بازیکنان تیم فوتبال استقلال اعلام کردند که حاضر هستند رقم قراردادهای خود را کاهش دهند تا قرارداد مهدی هاشمی نسب و یوسو سسما مربیان استقلال هم در سازمان لیگ ثبت شود و آبی‌های پایتخت با نفرات کامل و خیالی آسوده به کار خود در لیگ برتر ادامه دهند.

موضوعی که در حال حاضر در بین بازیکنان مطرح شده، مطالبات فصل گذشته است در واقع آنها در صورتی آماده همکاری با باشگاه هستند که بتوانند مطالبات خود را دریافت کنند. باید منتظر ماند و دید مسئولان باشگاه در این خصوص چه تصمیمی را خواهند گرفت.