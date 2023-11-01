پیام پوتین به رئیسی درباره تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، «الکساندر لاورنتیف» نماینده ویژه «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور فدراسیون روسیه در امور سوریه که در رأس هیأتی به تهران سفر کرده، امروز (چهارشنبه) دهم آبان ماه با علی‌اکبر احمدیان نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در دیدار لاورنتیف با علی‌اکبر احمدیان هم آخرین تحولات منطقه، اوضاع غزه و نحوه همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در خصوص این تحولات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

لاورنتیف همچنین در این دیدار پیام ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به اطلاع دبیر شورای عالی امنیت ملی رساند تا تسلیم سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران شود.

طرفین همچنین در این دیدار در رابطه با آخرین تحولات سوریه از جمله آخرین وضعیت سیاسی و میدانی و همچنین ابتکارات دو طرف جهت کمک به بهبود وضعیت اقتصادی و انسان دوستانه و همچنین تداوم فرآیند سیاسی سوریه گفت وگو و تبادل نظر کردند.