ارزیابی تحلیلگرنظامی الجزیره از آخرین وضعیت پیشروی اسرائیل در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سرتیپ «فایز الدویری» کارشناس امور نظامی روز چهارشنبه در گفت‌وگو با شبکه خبری الجزیره درباره آخرین تحولات جنگ غزه به اظهارات سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در پیشروی نظامیان صهیونیستی به داخل نوار غزه واکنش نشان داد.

وی با رد روایت رسانه‌های عبری و غربی در عملیات زمینی نظامیان صهیونیستی در خاک غزه اعلام کرد که سخنگوی ارتش اسرائیل هر چه می‌خواهد می‌گوید، نیروهای اسرائیلی مانند لاک پشت در غزه حرکت می‌کنند و در ۲۴ ساعت گذشته تنها ۲۰۰ متر پیشروی کرده‌اند.

فایز الدویری، کارشناس مسایل نظامی و استراتژیک اظهار کرد که نظامیان اسرائیلی با حربه عملیات روانی رسانه‌ای و سانسور گسترده خبری و همچنین قطع کامل خطوط ارتباطی و سرویس اینترنت در غزه درصدد بالا بردن روحیه نظامیان خود در رویارویی با گروه‌های مقاومت در غزه هستند و ادعاهای رسانه‌های عبری غیر واقع بینانه و بزرگ نمایی است.

از سوی دیگر، سخنگوی ارتش اسرائیل درباره آخرین هماهنگی‌ها با مصر درباره وضعیت ورود و خروج غیرنظامیان فلسطینی و کمک‌های بشردوستانه سازمان‌های بین المللی از طریق گذرگاه رفح ادعا کرد که همه کسانی که از رفح خارج و وارد می‌شوند را بررسی می‌کنیم و این کار را با همکاری کامل با مصر انجام می‌دهیم.