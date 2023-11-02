گلایه شهروندان چوار از وضعیت بهداشتی آب/ تصفیه خانه احداث می شود

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - کبری ولیزاده: دغدغه مردم چوار در بحث تامین آب شرب سالم و بهداشتی، این روزها با وجود اجرای طرح‌های آبرسانی و استفاده از مخزن ۲ هزار مترمکعبی آب همچنان پابرجاست.

خردادماه سال جاری بود که مخزن ۲ هزارمترمکعبی آب آشامیدنی شهر چوار توسط مسئولان به بهره برداری رسید و حالا این مخزن گویا بعد از بهره برداری آب گل آلود را به منازل مسکونی پمپاژ می‌کند.

آبی که مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورده، آب ناسالم آشامیدنی که پای مردم را به تصفیه خانه‌های آب هم باز کرده است. مشکلات آب آشامیدنی شهر چوار به همین جا ختم نمی‌شود و پساب رها شده پتروشیمی ایلام نیز در بالادست شهرچوار تهدیدی جدی برای سلامت مردم است موضوعی که مسئولان هم آن را تایید می‌کنند.

طبق گزارشات و اظهارنظرهای مکرر اهالی شهر چوار کدورت و رنگ نامناسب آب مشکلاتی جدی را برای شهروندان به وجود آورده و لزوم احداث تصفیه خانه آب شهر چوار به منظور بهبود کیفیت آب و رفع مشکل کدورت و رنگ آن ضروری است.

ورود دادگستری به مساله آب چوار

رییس دادگستری شهر چوار در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خواستار رسیدگی سریع به این موضوع هستیم و از مدیران مربوطه انتظار داریم که در اسرع وقت و سریع‌ترین زمان ممکن بحث آلودگی شهرستان چوار را مرتفع کنند.

سجاد علی پور افزود: چنانچه محرز شود ترک فعل و یا قصوری از سوی مدیران صورت گرفته با مدیران متخلف برخورد قانونی معمول خواهد شد.

راه اندازی یک واحد تصفیه خانه در چوار

به گفته کارشناسان بهداشت راه اندازی یک واحد تصفیه خانه در پایین دست پتروشیمی ایلام می‌تواند حلال این مشکلات باشد.

فرماندار چوار نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور برطرف کردن مشکلات کدورت و رنگ آب در شهر چوار و برآورده کردن تقاضای مردم، تصفیه خانه آبی احداث و با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد و اتصال دو حلقه چاه جدید، این پروژه به طور جدی پیگیری شده است.

ابراهیم یعقوبی بیان کرد: این تصمیم، در پاسخ به گله‌مندی‌های مکرر مردم شهر چوار و روستاها در خصوص کیفیت آب این مناطق بوده است.

چالش منابع آب شیرین در شهرستان چوار

معاون بهره برداری و توسعه شرکت آب و فاضلاب ایلام در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهر چوار و روستاهای شهرستان به دلیل فقر منابع آب شیرین و آب شرب که در سنوات اخیر در این منطقه بوده متاسفانه با چالش کمبود آب و همچنین کیفیت آب مواجه هستند.

امیر باقی افزود: در حال حاضر در شهر چوار در دولت سیزدهم برای افزایش تامین آب و همچنین نوسازی و بازسازی تاسیسات آبرسانی روستایی نزدیک به ۷۰ کیلومتر از شبکه‌های جاری و خطوط انتقال بازسازی و نزدیک ۱۵ باب مخزن با حجم ۴ هزار و ۵۰۰ مترمکعب هم احداث و در مدار بهره برداری قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: با توجه به مشکلات کمی و کیفی که در تامین آب شهر چوار و روستاهای شهرستان وجود دارد، ۴۶ روستا در حال حاضر از طریق آبرسانی سیار تامین آب می‌شوند.

وی ادامه داد: منبع تامین آب شهر چوار به دلیل اینکه تک منبع است، متاسفانه به علت برداشت بیش از حد و اینکه در پایین دست شهر چوار است متاسفانه سطح کیفیت آب را پایین آورده است.

فاز اول تصفیه خانه چوار آماده بهره برداری است

معاون بهره برداری و توسعه شرکت آب و فاضلاب ایلام بیان کرد: یک پروژه‌ای برای رفع این مشکل شهر چوار و روستاها در پایان سال گذشته وارد فاز عملیاتی شده که شامل ۸ کیلومتر خط انتقال و احداث یک باب تصفیه خانه به سیستم گوگردزدایی است.

وی بیان داشت: این نوید را به شهروندان این شهر می‌دهیم که در مرحله نصب تجهیزات این سیستم تصفیه خانه هستیم که در روزهای آتی شاید قبل از پایان ماه آبان این پروژه در فاز اول برای تامین آب شهر چوار و ۱۶ روستا به بهره برداری خواهد رسید.

مردم شهرستان چوار سال هاست با مشکلات زیادی در حوزه آب مواجه هستند نیاز است مسئولان اقدام جدی در این حوزه برای مردم شهرستان انجام دهند.