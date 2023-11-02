به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز پنجشنبه در آئین استحصال نخستین مزرعه پرورش ماهی خاویاری در ازنا ضمن گرامی داشت یاد شهید «عجیمان» و شهدای مظلوم غزه که با دلاوری، صبر و غیرت با کمترین امکانات در مقابل رژیم غاصب صهیونیستی مقاومت میکنند، از اقدامات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی اعلام انزجار کرد.
وی افزود: همراهی مردم ایران با مردم مظلوم غزه و انعکاس این همراهی، همه دنیا را تحتتأثیر قرار داده است.
استاندار لرستان، آبزیپروری را بهعنوان بخشی مهم و اثرگذار در تولید و تأمین مواد غذایی دانست و افزود: تقویت صنعت شیلات و ظرفیت آبزیپروری در سالیان آینده میتواند بهصورت توسعه پایدار باشد.
زیویار با اشاره به ظرفیت بالای لرستان در زمینه آبزیپروری، گفت: لرستان علیرغم اینکه جزو استانهای ساحلی نیست؛ اما گامهای خوبی در این زمینه برداشته است.
وی گفت: سازمان شیلات کشور بالاترین اعتبار مولدسازی را در بین همه استانها با ۷۰۰ میلیارد تومان به لرستان اختصاص داده است.
استاندار لرستان با اشاره به فعالیتهای انجام شده در حوزه شیلات لرستان، گفت: در منطقه «سپیددشت» بعد از فراهمشدن زیر ساختهای لازم این صنعت و واگذاری به بخش خصوصی سرمایهگذاری ۸۰۰ میلیاردتومانی با اشتغالزایی ۵۰۰ نفر مستقیم و ۱۰۰۰ نفر غیرمستقیم صورت گرفت.
زیویار، به تکمیل فاز نخست مجتمع هزارتنی ماهیان سردابی «چمچیت» دورود با سرمایهگذاری ۲۵۰ میلیاردتومانی و اشتغالزایی ۱۵۰ نفر اشاره کرد و افزود: این مجتمع بهزودی مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
وی افزود: آبگیری و راهاندازی مجتمع سردابی «دوآب» الشتر با سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد تومان و ظرفیت هزار تن، تکمیل زیرساخت مجتمع پرورش ماهی سردابی الیگودرز با اشتغال ۲۰۰ نفر، انجام مطالعه و شروع احداث چهار مجتمع بزرگ در سطح استان با پرورش ماهیان خاویاری «درب گنبد» با ظرفیت ۵۰۰ نفر و فاز اول پروژه خاویاری رومشکان با ظرفیت دو هزار تن با اشتغال ۴۰۰ نفر با همکاری بسیج سازندگی و مجتمع سردابی «شولآباد» در دست اقدام است.
استاندار لرستان، گفت: این طرحها نویدبخش این است که لرستان در حال برداشتن گامهای اساسی در حوزه آبزیپروری در سطح ملی است و رونق اشتغال و تولید را در استان به دنبال خواهد داشت.
زیویار با بیان اینکه قدردان زحمات دوستان در ادوار گذشته هستیم، افزود: صنعت آبزیپروری در این دوره جهش خوبی پیدا کرده و رابطه خوبی با وزارت جهاد و سازمان شیلات به وجود آمده و با همدلی بین دستاندرکاران و فعالان این صنعت بهزودی شاهد تحولات اساسی در این زمینه خواهیم بود.
نظر شما