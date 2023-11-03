انتقاد تند پورموسوی از داوری دیدار با گل گهر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و گل گهر سیرجان شامگاه جمعه ۱۲ آبان در هفته نهم لیگ برتر و از ساعت ۱۸ در ورزشگاه غدیر اهواز به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

سید سیروس پورموسوی سرمربی استقلال خوزستان پس از این بازی انتقاد تندی از داور بازی داشت و در همین خصوص گفت: تیم ما مظلوم است و همه دیدند که چطور مقابل تیم میلیاردی گل گهر خوب بازی کردیم. ما در دو دیدار روی اشتباهات داوری گل دریافت کرده‌ایم. در دقیقه ۹۳ بازیکن ما را اخراج می‌کنند. مگر می‌شود روی هوا تشخیص بدهند که برخورد بازیکن ما با بازیکن حریف خطای عمده بوده است؟ شاید فقط به خاطر این است که نمی‌خواهند ما برنده باشیم.

او ادامه داد: حق با هوادار استقلال است که عصبانی باشد. با آمدن کمک داور ویدئویی هم فوتبال ایران درست نمی‌شود چون مشکل آقایان با آدم‌ها است نمی‌خواهند یک تیم جوان رشد کند.