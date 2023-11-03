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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۰:۴۹

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان خبر داد؛

ثبت ۱۵۰ شکایت مردمی از شرکت‌های خودرویی در لرستان طی یک ماه

ثبت ۱۵۰ شکایت مردمی از شرکت‌های خودرویی در لرستان طی یک ماه

خرم‌آباد - مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از ثبت ۱۵۰ شکایت مردمی از شرکت‌های خودرویی در این استان ظرف یک ماه گذشته خبر داد.

علیرضا لطفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در یک ماه گذشته حدود ۱۵۰ فقره شکایت مردمی از خدمات خودرویی نماینده‌های خودرویی و همچنین عدم تحویل در استان داشته‌ایم.

وی عنوان کرد: این شکایت‌ها به‌محض وصول بررسی می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با بیان اینکه دستگاه‌هایی مانند سازمان صمت، اصناف و… دراین‌رابطه برای رسیدگی به شکایات بسیج می‌شوند، تصریح کرد: در نمایندگی‌های حوزه شهرستان خرم‌آباد تا کنون موردی در خصوص احتکار خودرو ملاحظه نشده است.

لطفی، تصریح کرد: خودروهایی که وارد نمایندگی‌ها می‌شوند باید ثبت سامانه شوند، وقتی ثبت سامانه نشود به منزله احتکار است.

وی تأکید کرد: تذکرات لازم دراین‌رابطه داده شده، اکثر نارضایتی‌ها متأسفانه از شرکت مرکزی ایران‌خودرو و کیفیت پایین خودروها بوده، نه از بحث خدمات‌دهی.

کد مطلب 5929385

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