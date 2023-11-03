علیرضا لطفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در یک ماه گذشته حدود ۱۵۰ فقره شکایت مردمی از خدمات خودرویی نماینده‌های خودرویی و همچنین عدم تحویل در استان داشته‌ایم.

وی عنوان کرد: این شکایت‌ها به‌محض وصول بررسی می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با بیان اینکه دستگاه‌هایی مانند سازمان صمت، اصناف و… دراین‌رابطه برای رسیدگی به شکایات بسیج می‌شوند، تصریح کرد: در نمایندگی‌های حوزه شهرستان خرم‌آباد تا کنون موردی در خصوص احتکار خودرو ملاحظه نشده است.

لطفی، تصریح کرد: خودروهایی که وارد نمایندگی‌ها می‌شوند باید ثبت سامانه شوند، وقتی ثبت سامانه نشود به منزله احتکار است.

وی تأکید کرد: تذکرات لازم دراین‌رابطه داده شده، اکثر نارضایتی‌ها متأسفانه از شرکت مرکزی ایران‌خودرو و کیفیت پایین خودروها بوده، نه از بحث خدمات‌دهی.