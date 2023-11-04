راهپیمایی بزرگ مردم خوزستان به مناسبت ۱۳ آبان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم راهپیمایی سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی همزمان با سراسر کشور ساعت ۹:۳۰ امروز در سراسر خوزستان برگزار شد.

در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی امت همیشه در صحنه در تمام شهرهای خوزستان با حضور حماسی خود در راهپیمایی، میثاق مجدد خود را با آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره) و شهدا و بیعت دوباره خود را با مقام معظم رهبری اعلام کردند.

امسال علاوه بر شعارهای مردم ضد استکبار جهانی، کشتار بی رحمانه مردم غزه با همراهی و همکاری ایادی استکبار یعنی آمریکا و کشورهای اروپایی باعث شد شعارهایی علیه آمریکا و اسرائیل سر داده شود و مردم در حمایت از مردم بی گناه و مظلوم غزه شعار دادند.

دانش آموزان خوزستانی در این راهپیمایی ضمن حمایت از مردم مظلوم غزه، خواستار دفاع همه جانبه کشورهای مسلمان از مردم فلسطین شدند.

مردم شهرهای مختلف خوزستان در این راهپیمایی باشکوه خود انزجار خود را از جنایات استکبار جهانی و توطئه افکنی آمریکا علیه ملت ایران را اعلام کردند.

حضور باشکوه و پرتعداد دانش آموزان دهه هشتادی و نودی در این راهپیمایی نقطه عطف مراسم بودند و این نوجوانان با حضور دشمن شکن خود نشان دادند پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند و تبلیغات استکبار جهانی ذره‌ای در اراده و نظر آنها در مورد انقلاب اسلامی تردید ایجاد نمی‌کند.

عشایر مختلف خوزستان با لباس‌های محلی و مشت‌های گره کرده هم مثل همیشه در این راهپیمایی حضور داشتند تا نشان دهند در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی همانند چهار دهه گذشته مصمم و قاطع هستند.

در اهواز مردم از اتوبان آیت‌الله بهبهانی جنب پارک شهربازی تا مصلی مهدیه امام خمینی (ره) را راهپیمایی کردند و علیه فتنه‌گران داخلی و خارجی و استکبار جهانی شعار دادند.

تبعید امام خمینی به ترکیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ در دانشگاه تهران و تسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، سه رویداد متفاوتی هستند که در این روز اتفاق افتاده است و هویت هر سه این رخدادها، مبارزه با استکبار و عوامل آن است و به همین دلیل این روز «روز ملی مبارزه با استکبار» نامیده می‌شود.