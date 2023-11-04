۴ دلیل آرامش در بازار ارز

به گزارش خبرگزاری مهر سیدشمس‌الدین حسینی، با اشاره به آرامش حاکم بر بازار ارز کشور، گفت: یکی از کارهای خوب آقای فرزین از روز اول در بانک مرکزی، تاکید بر گسترش بازار رسمی بوده است.

وزیر اسبق اقتصاد درباره نشانه‌ها و دلایل آرامش ارزی در بازار، اظهار داشت: یکی از دلایل آرامش بازار، اصلاح نرخ ارز بود که به واسطه آن شکاف قیمت بازار آزاد و بازار رسمی بسیار کاهش یافت.

به گفته حسینی، علاوه بر این بانک مرکزی توانست با حذف سیاست‌های مخرب قبلی، نقدینگی را نیز کنترل کند که امیدوارم این موفقیت ادامه دار باشد، افزود: در واقع بانک مرکزی توانست از این طریق، یکی از بنیان‌های افزایش تقاضای ارز را کنترل کند.

وی به مسئله افزایش اقتدار بانک مرکزی به عنوان یکی دیگر از دلایل آرامش ارزی کشور یاد کرد و افزود: با تقویت اقتدار بانک مرکزی، یکی از عناصر مؤثر در سیاست گذاری پولی ترمیم شد.

وزیر اسبق اقتصاد به توفیق دولت و بانک مرکزی در فعال سازی دیپلماسی اقتصادی و ارزی نیز اشاره کرد و بیان داشت: دولت در بخش سیاست خارجی هم فعال‌تر شده است. بنابراین مجموع این دلایل نشان می‌دهد که چرا بازار ارز در وضعیت آرامش قرار دارد.

حسینی در ادامه سخنانش به موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت قبل هم پرداخت و خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ به استناد آمار بانک مرکزی، ۱۱ هزار میلیارد تومان از افزایش پایه پولی ناشی از سیاست ارز ترجیحی بوده است. فرضا ارز را ۲۴ هزار تومان از صادرکننده می‌خریدند و ۴ هزار تومان به واردکننده می‌فروختند و در نتیجه به ازای هر دلار، ۲۰ هزار تومان به پایه پولی اضافه می‌شد.

وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ نیز که ۱۱ همت افزایش پایه پولی به ۹۵ همت تبدیل شد، مقدار زیادی از افزایش پایه پولی به همین دلیل بود. سوال این است که اگر قیمت ۴,۲۰۰ تومان برای ارز در سال ۹۹ یا ۱۴۰۰ مناسب بود، پس چرا قیمت ارز ۳۰ هزار تومان شد؟

حسینی افزود: مگر غیر از این بود که ما ارز ۴,۲۰۰ تومان را وضع کردیم که بتوانیم قیمت‌ها را کنترل کنیم؟ که البته کنترل هم نشد. در سال ۹۹ یا ۱۴۰۰، شاخص بهای تولیدکننده ۱۰۰ درصد شد.