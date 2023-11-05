مهدی واعظی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه عملکرد تیم پرسپولیس مقابل صنعت نفت آبادان در هفته نهم لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: یحیی گل محمدی در این بازی متفاوت از سایر دیدارها پرسپولیس را با سه هافبک میانی وارد زمین کرد که به نظرم ترکیب مناسبی بود، با توجه به شکل بازی حریف، نیاز به تغییر در ترکیب پرسپولیس حس می شد و همین باعث شد تا تفکر بازی مالکانه و هجومی در بین بازیکنان به وجود آید.

او ادامه داد: خط دفاعی پرسپولیس در این بازی تمرکز کافی نداشت و در ضد حملات صنعت نفت، مدافعان نسبت به بازیکنان حریف جا می‌ماندند، روی هر دو گلی که پرسپولیس دریافت کرد می‌توان به این موضوع پی برد. به نظرم نحوه و سبک بازی پرسپولیس نسبت به سال گذشته بهتر شده اما مهاجمان این تیم نمی‌توانند از موقعیت‌ها استفاده کنند و ضعف در گلزنی به شدت پرسپولیس را در این فصل آزار داده است.

نبیل باهویی باکیفیت است و می‌تواند به پرسپولیس کمک کند

واعظی خاطر نشان کرد: تیم نفت با پرس شدید و دفاع مطلق قصد داشت تا از نفوذ بازیکنان پرسپولیس جلوگیری کند اما گل محمدی با سیستم متفاوتی که در زمین اجرا کرد باعث شد تا موقعیت‌های گلزنی زیادی برای پرسپولیس ایجاد شود. نکته‌ای که باید به آن اشاره کنم عدم دقت بازیکنان در ارسال توپ به محوطه جریمه حریف است؛ بازیکنان باید برای خود نقطه هدف داشته باشند تا پاس‌های ارسالی را مهاجمان تبدیل به گل کنند. مطمئنم نبیل باهویی بازیکن باکیفیتی است و اگر در ترکیب پرسپولیس جا بیفتد، می‌تواند به گلزنی این تیم کمک کند. امیدوام در بازی‌های آینده شاهد حضور این بازیکن در زمین باشیم.

می‌توانیم باز هم پرسپولیس را در فینال آسیا ببینیم

کارشناس فوتبال درباره شرایط پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا، گفت: تیم یحیی گل محمدی عملکرد خوبی در آسیا داشته و اگر درگیر زمین و حواشی نبود، در بازی با النصر عربستان هم این تیم بازنده نمی‌شد. در دو دیدار الدحیل و استقلال تاجیکستان پاسکاری های منظم را از بازیکنان شاهد بودیم و با برنامه‌ای که داشتند خیلی خوب به دروازه حریف رسیدند و توانستند دو پیروزی با ارزش را کسب کنند. سه بازی باقی مانده در مرحله گروهی حکم فینال را دارد. در هر دیدار بازیکنان باید با تفکر برد پا به زمین مسابقه بگذارند. این تیم اگر به مراحل حذفی صعود کند به این راحتی‌ها شکست نمی‌خورد و باز هم می‌توانیم پرسپولیس را در فینال آسیا ببینیم.

بیرانوند بهترین دروازه بان حال حاضر فوتبال ایران است

دروازه بان اسبق پرسپولیس درباره عملکرد دروازه بانان لیگ برتر تا به این هفته از رقابت ها گفت: علیرضا بیرانوند در همه موارد یک گام بالاتر از سایر دروازه بانان قرار دارد. او در پرسپولیس و تیم ملی فوق العاده بوده است و بازیسازی که بیرانوند انجام می‌دهد را دیگر دروازه بانان نمی‌توانند داشته باشند.

او افزود: سید حسین حسینی، پیام نیازمند و محمدرضا اخباری هم از دروازه بانان خوب ایران هستند ولی هیچکدام‌شان توانایی بیرانوند را ندارند. حضور این دروازه‌بان در درون دروازه به سایر بازیکنان و مربی قوت قلب می‌دهد. حتی در روزهایی که بیرانوند نمی‌تواند کلین شیت داشته باشد اما با واکنش‌هایی که انجام می‌دهد یکی از بازیکنان برتر زمین محسوب می‌شود و به نظرم او در فوتبال حال حاضر ایران، بی همتا است و شانس اول حضور در درون دروازه تیم ملی برای جام ملت‌های آسیا محسوب می‌شود.

کارشناس فوتبال درباره درگیری لفظی که اخیراً بین سرمربیان استقلال و پرسپولیس به وجود آمده است، بیان کرد: در شأن هیچیک از این دو باشگاه نیست که وارد حواشی شوند و اعضای کادرفنی با یکدیگر درگیری لفظی داشته باشند. این دو تیم طرفداران زیادی دارند و هر واکنشی که از سمت آنها به وجود آید باعث درگیری در جامعه می‌شود. کُری خوانی محترمانه خیلی خوب است اما نباید بی احترامی به هیچ تیم و بازیکنی شود.