  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۳۷

در آستانه بازی با استقلال تاجیکستان؛

ویروس رنگ از رخسار سرخ‌ها پراند!

ویروس رنگ از رخسار سرخ‌ها پراند!

شیوع سرماخوردگی در اردوی پرسپولیس تبدیل به دغدغه جدی این تیم در آستانه سفر به تاجیکستان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس پس از تساوی مقابل صنعت نفت آبادان در هفته نهم لیگ برتر تمرینات خود را برای دور برگشت رقابت‌های فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا ادامه می‌دهد.

این تیم در حالی امروز یک جلسه تمرین ریکاوری خواهد داشت که با سرماخوردگی حداقل ۴ بازیکن و دو مربی خود روبرو شده است. دانیال اسماعیلی فر، گئورگی گولسیانی و… بازیکنانی هستند که دچار سرماخوردگی شده اند.

یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس نیز با وجود علائم اولیه این بیماری همچنان کنار بازیکنان خود حضور خواهد داشت تا بازیکنان خود را برای دیدار با تاجیک‌ها آماده کند.

سرمربی سرخپوشان قصد دارد تمام بازیکنانش را برای بازی با استقلال تاجیکستان راهی شهر دوشنبه کند تا با تمام قوا بتواند مقابل حریف خود قرار بگیرد اما حالا باید دید آیا سرماخوردگی شدید به وجود آمده قابل کنترل خواهد بود یا اینکه چند نفر از حضور در کاروان پرسپولیس کنار گذاشته می‌شوند.

شایان ذکر است کاروان پرسپولیس صبح فردا با پرواز چارتر راهی کشور تاجیکستان می‌شود.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال تاجیکستنان ساعت ۱۷:۳۰ سه شنبه هفته جاری در هفته چهارم گوره C لیگ قهرمانان آسیا در کشور تاجیکستان برگزار می‌شود.

کد مطلب 5929626

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها