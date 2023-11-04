به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس پس از تساوی مقابل صنعت نفت آبادان در هفته نهم لیگ برتر تمرینات خود را برای دور برگشت رقابت‌های فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا ادامه می‌دهد.

این تیم در حالی امروز یک جلسه تمرین ریکاوری خواهد داشت که با سرماخوردگی حداقل ۴ بازیکن و دو مربی خود روبرو شده است. دانیال اسماعیلی فر، گئورگی گولسیانی و… بازیکنانی هستند که دچار سرماخوردگی شده اند.

یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس نیز با وجود علائم اولیه این بیماری همچنان کنار بازیکنان خود حضور خواهد داشت تا بازیکنان خود را برای دیدار با تاجیک‌ها آماده کند.

سرمربی سرخپوشان قصد دارد تمام بازیکنانش را برای بازی با استقلال تاجیکستان راهی شهر دوشنبه کند تا با تمام قوا بتواند مقابل حریف خود قرار بگیرد اما حالا باید دید آیا سرماخوردگی شدید به وجود آمده قابل کنترل خواهد بود یا اینکه چند نفر از حضور در کاروان پرسپولیس کنار گذاشته می‌شوند.

شایان ذکر است کاروان پرسپولیس صبح فردا با پرواز چارتر راهی کشور تاجیکستان می‌شود.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال تاجیکستنان ساعت ۱۷:۳۰ سه شنبه هفته جاری در هفته چهارم گوره C لیگ قهرمانان آسیا در کشور تاجیکستان برگزار می‌شود.