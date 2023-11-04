مجمع باشگاه استقلال برای بار دوم لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال تهران در اوایل مهرماه بود که اعلام کرد مجمع عمومی سالانه این باشگاه روز ۳۰ مهرماه برگزار خواهد شد. اما در ادامه با توجه به تصمیم وزارت ورزش این مجمع به تعویق افتاد. بعد از لغو مجمع اعضا تشکیل جلسه دادند و تاریخ جدیدی را برای مجمع خود اعلام کردند.

باشگاه استقلال یک آبان ماه بود که اعلام کرد با تصمیم اعضا؛ مجمع بعدی باشگاه استقلال ساعت ۱۳ روز شنبه ۱۳ آبان در محل این باشگاه برگزار خواهد شد و دستورجلسه مجمع باشگاه استقلال انتخاب اعضا و ترمیم هیأت مدیره این باشگاه خواهد بود.

مجمع استقلال امروز قرار بود از ساعت ۱۳ برگزار شود اما باز هم لغو شد تا همچنان تغییرات در بدنه هیأت مدیره باشگاه‌ها در هاله از ابهام قرار بگیرد.