به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور در نیمه نخست سال جاری ۱۰ هزار و ۷۲۰ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند و از کل تلفات تصادفات جاده‌ای ۸ هزار و ۴۰۶ نفر مرد و ۲ هزار و ۳۱۴ نفر زن بودند.

بر اساس این گزارش در این مدت ۷ هزار و ۳۳۸ نفر در تصادفات برون شهری، ۲ هزار و ۵۸۸ نفر در حوادث رانندگی درون شهری و ۶۵۴ نفر نیز در مسیرهای روستایی جان خود را از دست داده‌اند.

بر پایه این گزارش استان‌های فارس با ۸۶۱ نفر، سیستان‌وبلوچستان با ۷۹۷ نفر و تهران با ۷۶۳ نفر بیشترین آمار مربوط به تلفات تصادفات را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین استان‌های ایلام با ۱۱۰، کهگیلویه و بویراحمد با ۱۲۲ و اردبیل با ۱۳۸ نفر فوتی به ترتیب کمترین آمار کشته‌های تصادفات را در نیمه نخست سال داشته‌اند.

بیشترین کشته‌ها مربوط به ماه شهریور است

بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور همچنان که در آمارهای سال‌های گذشته نیز شاهد بوده‌ایم بیشترین تعداد تلفات حوادث رانندگی، با توجه به افزایش حجم سفرها، عمدتاً در شهریور ماه ثبت می‌شود.

در شش ماهه نخست امسال نیز شهریور ماه با ثبت ۲ هزار و ۵۱ کشته تصادفات (یک هزار و ۵۷۲ مرد و ۴۷۹ زن) در مقایسه با دیگر ماه‌های سال بیشترین آمار تلفات را داشته که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴ درصد افزایش یافته است.

بر این اساس نکته قابل توجه در آمار تلفات حوادث رانندگی شهریور ماه سال‌جاری آن است که طبق بررسی آمار تصادفات ۱۰ سال گذشته در هیچ ماهی تعداد تلفات ناشی از تصادفات به ۲ هزار نفر نرسیده در حالی که در شهریور امسال متأسفانه ۲ هزار و ۵۱ نفر بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده‌اند.

۲۰۱ هزار مصدوم در تصادفات شش ماهه

آنگونه که سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرده است تعداد مصدومان حوادث رانندگی که به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند نیز در ۶ ماهه نخست امسال رشد ۳.۷ درصدی داشته است و در این مدت ۲۰۱ هزار و ۵۴۲ مصدوم تصادف به مراکز پزشکی قانونی در سطح کشور مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۱۴۲ هزار و ۱۷۵ نفر مرد و ۵۹ هزار و ۳۶۷ نفر زن بودند.