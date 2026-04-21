تلفات حوادث رانندگی در مازندران ۷ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی اظهار کرد: در سال گذشته تعداد ۵۳۷ نفر در حوادث رانندگی استان جان خود را از دست دادند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۷ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: بر اساس آمارهای موجود، از مجموع تلفات تصادفات، ۴۱۵ نفر مرد و مابقی زن بوده‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به توزیع جغرافیایی تلفات گفت: شهرستان‌های بابل با ۸۶ فوتی، ساری با ۷۵ و آمل با ۶۷ نفر بیشترین تلفات را داشته‌اند و کمترین میزان فوتی نیز مربوط به شهرستان رامسر با ۲ نفر بوده است.

وی ادامه داد: از مجموع ۵۳۷ کشته حوادث رانندگی، ۳۷۸ نفر در محورهای برون‌شهری، ۱۵۳ نفر در مسیرهای درون‌شهری و ۶ نفر در راه‌های روستایی جان خود را از دست داده‌اند.

این مسئول همچنین از افزایش مصدومان حوادث رانندگی خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۴ هزار و ۵۴۷ نفر به دلیل مصدومیت ناشی از تصادفات رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند که این رقم نسبت به سال قبل ۶ درصد افزایش داشته است.

وی رعایت قوانین و مقررات رانندگی را از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه‌یافتگی دانست و تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با بهره‌گیری از آمارهای پزشکی قانونی، در زمینه فرهنگ‌سازی، برنامه‌ریزی پیشگیرانه و ارتقای آگاهی عمومی نقش مؤثری در کاهش تلفات و مصدومان حوادث رانندگی ایفا کنند.