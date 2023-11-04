به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین جام قهرمانان بازی‌های ویدئویی ایران با معرفی برگزیدگان خود در دو بخش بازی‌های موبایلی ایرانی و مسابقات فیفا ۲۳ به کار خود پایان داد.

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که به دلیل حضور در سفر به استان کردستان به صورت برخط در آئین پایانی این رویداد شرکت کرد، گفت: روزی که جلسات آغاز این لیگ را برگزار می‌کردیم، هدف گذاری ما بر عدد ۱ میلیون نفر بود و امروز ۱و نیم میلیون از فرزندان ما در این لیگ شرکت کرده‌اند. برگزاری این دوره از لیگ تجربه بسیار خوبی بود. این لیگ مختص بازی‌سازان ایران بود و این اتفاق بسیار خوب است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: امروز بخش مهمی از بازی‌ها راهی برای گره‌گشایی از مسائل مهم اجتماعی است. همچنین آخرین آمار در پیمایش‌ها نشان می‌دهد ۳۴ میلیون ایرانی بازیکن هستند و میانگین سنی ۲۳ سال است و از این عدد ۴ میلیون بازیکن حرفه‌ای داریم که هفته‌ای بیش از ۲۱ ساعت بازی می‌کنند و این نشان می‌دهد بازی بخش مهمی در زندگی افراد است که باید با نگاه فرصت به این ماجرا نگاه کرد و از آن استفاده کرد.

وجود ۳۲ میلیون بازیکن بازی‌های رایانه‌ای در کشور را جدی بگیریم

در ادامه محمدامین حاجی هاشمی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: جام قهرمانان بازی‌های ویدئویی ایران در این دوره با همکاری ادارات کل ارشاد استان‌ها برگزار شد و با همراهی آنها توانستیم این مسابقات را در ۱۴ استان کشور به صورت حضوری برگزار کنیم. این مسابقات سال گذشته در ۵ استان برگزار شده بود. تلاش ما این است که در سال آینده این مسابقات را به صورت حضوری در کل استان‌های کشور برگزار کنیم.

وی افزود: در بخش بازی‌های موبایلی ایرانی نیز سال گذشته ۴ شرکت بازی‌ساز ایرانی برای شرکت در این مسابقات اعلام آمادگی کردند اما در این دوره مسابقات با حضور ۱۵ شرکت بازی‌ساز ایرانی برگزار شد و یک میلیون و پانصد هزار نفر کاربر و گیمر در بخش بازی‌های موبایلی ایرانی از سراسر کشور در این رویداد شرکت کردند.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره عونی الدوس، استریمر ۱۲ ساله ساکن غزه که به همراه خانواده‌اش در حملات هفته‌های اخیر رژیم اسرائیل به غزه به شهادت رسید، افزود: عونی الدوس که آرزوی هزارتایی شدن صفحه‌اش در شبکه‌های اجتماعی را داشت، بعد از شهادت مظلومانه‌اش ویدئوهای منتشر شده در صفحه‌اش بسیار پرببینده شده و به یک میلیون نفر رسیده است. به قول شهید آوینی در عالم رازی است که جز به بهای خون فاش نمی‌شود. عونی الدوس هم با شهادتش به رازی دست پیدا کرد و حقیقتی را برای مردم عالم فاش کرد که از هر استریمی بالاتر بود.

امروز بازی‌های ایرانی در سبد مصرف بسیاری از خانواده‌های ایرانی قرار گرفته است

همچنین در ادامه سیدمحمد هاشمی، جانشین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید عونی الدوس استریمر ۱۲ ساله فلسطینی ساکن غزه گفت: وجود ۳۲ میلیون بازیکن بازی‌های رایانه‌ای در کشور نشان می‌دهد که موضوع بازی در کنار سایر محصولات فرهنگی نظیر موسیقی و کتاب بیشتر مصرف فرهنگی را در جامعه دارد. از این رو برنامه‌ریزی برای این حوزه بسیار حائز اهمیت است.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با قدردانی از تلاش بازی‌سازان ایرانی در راستای تولید بازی‌های پرمخاطب و باکیفیت گفت: امروز بازی‌های ایرانی در سبد مصرف بسیاری از خانواده‌های ایرانی قرار گرفته و بخش قابل توجهی از بازار مصرف بازی‌های دیجیتال در کشور به بازی‌های ایرانی تولید داخل اختصاص پیدا کرده است. امیدواریم که در آینده شاهد رشد و رونمایی از بازی مختلف ایرانی در کشور باشیم و به سمت تولید بازی‌های پرمخاطب و جذاب حرکت کنیم.