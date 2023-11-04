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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۵۱

مردم گلستان با حضور خود در راهپیمایی ۱۳ آبان حماسه آفریدند

مردم گلستان با حضور خود در راهپیمایی ۱۳ آبان حماسه آفریدند

گرگان- مردم گلستان با حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان حماسه آفریدند و انزجار خود را نسبت به مستکبران اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه مردم استان گلستان همزمان با سراسر کشور به خیابان‌ها آمدند تا با حضور پرشور خود نشان دهند همچنان پای آرمان‌های امام و انقلاب خود ایستاده‌اند و از آنها دفاع می‌کنند.

مردم گلستان با در دست داشتن پرچم سه رنگ ایران اسلامی و با به اهتزاز در آوردن آن باری دیگر حمایت خود را از نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.

مردم گلستان با حضور خود در راهپیمایی ۱۳ آبان حماسه آفریدند

مردم گلستان در روز ۱۳ آبان با در دست داشتن کاغذ نوشته‌هایی با مضامین «مطیع امر رهبریم»، «ایستادگی و مقاومت رمز افول آمریکای مستکبر»، «محال است ما تن به این ذلت دهیم» و «آمریکا در چه فکریه، ایران پر از بسیجیه» استکبار ستیزی خود را به نمایش گذاشتند.

شرکت کنندگان در این روز بار دیگر با سردادن فریادهای مرگ بر امریکا و مرگ بر اسراییل از جنایت‌های نظام سلطه علیه انقلاب اسلامی اعلام انزجار کرده و با سردادن شعارهای «الله اکبر، خامنه ای رهبر» با آرمان‌های شهدا و امام راحل تجدید عهد و پیمان کردند.

مردم گلستان با حضور خود در راهپیمایی ۱۳ آبان حماسه آفریدند

کد مطلب 5929822

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