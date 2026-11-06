به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان هاشمی در مراسم معرفی امام جمعه جدید اهل سنت گنبدکاووس، ضمن تبریک این انتصاب، وحدت را یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های تاریخی، اجتماعی و انسانی این شهرستان دانست و اظهار کرد: مردم فهیم این دیار، وحدت را نه در شعار، بلکه در زندگی خود معنا کرده‌اند و ما امروز میراث‌دار این فرهنگ ارزشمند هستیم.

وی با اشاره به جایگاه کرامت انسانی در قرآن کریم و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران افزود: در مکتب اسلام، انسان پیش از آنکه متعلق به قوم یا مذهبی خاص باشد، انسان است و همین وجه انسانی، مبنای برخورداری وی از کرامت و احترام است.

هاشمی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم عبدالکریم آخوند جاور، امام جمعه فقید اهل سنت گنبدکاووس، وی را شخصیتی اخلاق‌مدار، عالمی وارسته و وحدت‌گرا توصیف کرد و گفت: مرحوم آخوند جاور بخش مهمی از عمر خود را در مسیر خدمت به دین و مردم سپری کرد.

وی با اشاره به جایگاه معنوی و اجتماعی این عالم فقید خاطرنشان کرد: حرمت و جایگاه مرحوم آخوند جاور برای همیشه در حافظه مردم گنبدکاووس ماندگار خواهد بود.

فرماندار ویژه گنبدکاووس همچنین با خیرمقدم به حاج کمال آخوند غراوی، امام جمعه جدید اهل ننسنت این شهرستان، برای وی آرزوی موفقیت کرد و گفت: محراب و منبر این شهرستان باید همچنان کانون وحدت، اخلاق، آرامش و هدایت جامعه باشد.

این مراسم با معرفی حاج کمال آخوند غراوی به‌عنوان امام جمعه جدید اهل سنت گنبدکاووس و با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان، نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی، معاون استاندار و فرماندار ویژه گنبدکاووس، جمعی از مسئولان، علما، ائمه جمعه و معتمدان برگزار شد.