به گزارش خبرگزاری مهر، احسان کرم‌زاده در حاشیه بازدید از پروژه‌های پل‌های خرم‌آباد و در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت سامانه‌های بارشی قوی و نسبتاً قوی در لرستان اظهار کرد: فعالیت این سامانه از عصر امروز آغاز می‌شود و با تشدید بارش‌ها در روز شنبه، مناطق شرقی و جنوبی استان و بخش‌هایی از جنوب شهر خرم‌آباد در محدوده هشدار قرمز قرار گرفته‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی افزود: شهروندان، به‌ویژه ساکنان مناطق جنوبی استان و حاشیه رودخانه‌ها، طبیعت‌گردان و کوهنوردان، باید تا پایان زمان اعلام‌شده برای مخاطره از حضور در حریم رودخانه‌ها، طبیعت‌گردی و صعود به ارتفاعات خودداری کنند.

آزادسازی دهانه پل قاضی برای عبور جریان سیلاب

معاون امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در خرم‌آباد تصریح کرد: در بازدید صبح امروز از وضعیت رودخانه خرم‌رود، سازه‌ها و داربست‌های نگهدارنده در محدوده پل قاضی به‌طور کامل جمع‌آوری شده و دهانه پل برای عبور جریان سیلاب آزاد است.

کرم‌زاده ادامه داد: رمپ‌ها و سایر تجهیزات مستقر در بستر رودخانه نیز در حال جمع‌آوری هستند و تأکید شده است ادوات و ماشین‌آلات باقی‌مانده در کوتاه‌ترین زمان ممکن از بستر رودخانه خارج شوند.

وی با اشاره به تخریب بخشی از دیوار مقابل پارک شهر در جریان عملیات اجرایی، گفت: دستور نصب فوری نیوجرسی و اجرای اقدامات حفاظتی برای جلوگیری از بروز مشکل در این محدوده صادر شده است.

محدودیت تردد در محدوده پل‌های موقت خرم‌آباد

معاون امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به احتمال آب‌گرفتگی در محدوده پل موقت جهادگران و جنوب شهر خرم‌آباد اظهار کرد: با توجه به احتمال بالا آمدن سطح آب و عبور سیلاب از روی پل‌های موقت، محدودیت تردد در این مسیرها اعمال می‌شود و از شهروندان انتظار داریم تا پایان شرایط مخاطره‌آمیز از عبور و مرور در این محدوده‌ها خودداری کنند.

کرم‌زاده با بیان اینکه بیشترین زمان مخاطره برای روز شنبه پیش‌بینی شده است، خاطرنشان کرد: فعالیت سامانه بارشی از امروز آغاز می‌شود، اما اوج بارش‌ها و مخاطرات احتمالی از عصر شنبه تا صبح یکشنبه خواهد بود و در صورت نیاز به انجام اقدامات تکمیلی یا اعمال محدودیت‌های جدید، اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها برای آمادگی در برابر بارش‌ها تأکید کرد: فرمانداران شهرستان‌ها باید جلسات مدیریت بحران را تشکیل داده و تدابیر و اقدامات ضروری را با فوریت به اجرا بگذارند.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان در پایان از مردم خواست با توجه جدی به هشدارهای ستاد مدیریت بحران استان، اداره‌کل هواشناسی و اطلاعیه‌های رسمی، همکاری لازم را با نیروهای اجرایی، امدادی و عملیاتی داشته باشند و ضمن حفظ هوشیاری، از هرگونه تردد غیرضروری در مناطق پرخطر پرهیز کنند.