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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۳۸

در مهرماه سال جاری صورت گرفت؛

پرداخت بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک سپه

پرداخت بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک سپه

بانک سپه در مهرماه سال جاری مبلغ ۱۵ هزار و ۱۶۳ میلیارد و ۶۴۸ میلیون ریال تسهیلات خرد به حوزه‌های ازدواج، فرزندآوری، قرض‌الحسنه خوداشتغالی و کمک ودیعه مسکن مستأجران اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، این بانک که در زمره بانک‌های برتر در زمینه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج است، در راستای اجرای تکالیف ابلاغی بانک مرکزی، به ۴ هزار و ۳۹۵ پرونده میزان ۹ هزار و ۱۸۰ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج با کارمزد ۴ درصد در مهرماه سال جاری پرداخت کرده است.

این بانک همچنین در حوزه تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری در مدت مذکور یکهزار و ۹۰۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای ۲ هزار و ۸۷۰ فقره پرونده اختصاص داده است.

در همین راستا بانک سپه میزان ۳ هزار و ۴۳۳ میلیارد و ۸۸ میلیون ریال در قالب ۲ هزار و ۸۷۰ فقره پرونده تسهیلاتی قرض‌الحسنه خوداشتغالی به معرفی‌شدگان کمیته امداد امام خمینی (ره) و ۶۴۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در رابطه با تسهیلات کمک ودیعه مسکن مستأجران بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار برای یکهزار و ۹۳ پرونده در مدت مورد اشاره پرداخت کرده است.

کد مطلب 5930035

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