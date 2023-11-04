سرپرست تولیدات نمایشی مرکز سیمرغ رسانه ملی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز، مجید اکبرشاهی رییس مرکز سیمرغ در حکمی محمد حجت احمدی زر را به سمت سرپرست تولیدات نمایشی مرکز سیمرغ منصوب کرد.

در این حکم آمده است: با عنایت به ماموریت مهم مرکز سیمرغ در دوره تحولی برای احیای گونه‌های مغفول نمایشی به ویژه مجموعه‌های سیتکام و تله تئاتر انتظار است ضمن همکاری مستمر و موثر با دفتر فیلمنامه رسانه ملی برای تولید آثار ارزشمند و پرمخاطب اهتمام ورزید.

در این حکم همچنین صیانت از متون ارسالی دفتر فیلمنامه برای تولید با کیفیت و منطبق بر متن نیز مورد تاکید قرار گرفته است.