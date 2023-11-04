به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، «اورزلا فون درلاین» رئیس کمیسیون اروپا امروز شنبه با انتشار پیام هایی در رسانه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) از سفر خود به اوکراین خبر داد.

رئیس کمیسیون اروپا در این خصوص نوشت: خوشحالم که برای ششمین بار در طول جنگ به کی یف برگشتم. من اینجا هستم تا در مورد مسیر الحاق اوکراین به اتحادیه اروپا بحث کنم!

اورزلا فون درلاین ادامه داد: حمایت مالی اتحادیه اروپا برای بازسازی اوکراین به عنوان یک دموکراسی مدرن و مرفه. و چگونه ما به پرداخت هزینه جنگ تهاجمی روسیه ادامه خواهیم داد.

وی در پیام دیگری از دیدار خود با ولودیمیر زلنسکی رییس جمهور اوکراین خبر داد و مدعی شد: ما تحت تاثیر اصلاحاتی هستیم که اوکراین در بحبوحه جنگ انجام داده است! من مطمئن هستم که شما می توانید اصلاحات برجسته را خیلی زود تکمیل کنید! اگر این اتفاق بیفتد، اوکراین می تواند به هدف بزرگ خود برسد!

فون درلاین در پیام دیگری با به تصویرکشیدن کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با ولودیمیر زلنسکی رییس جمهور اوکراین ادعا کرد: ما به حمایت و ترویج صلح عادلانه و پایدار برای اوکراین ادامه خواهیم داد! حمایت ما تزلزل ناپذیر است!