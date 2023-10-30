برلین: آلمان باید برای جنگ آماده باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزیر دفاع آلمان در سخنانی اعلام کرد که برلین باید برای جنگ احتمالی در اروپا آماده باشد.

«بوریس پیستوریوس» (Boris Pistorius) وزیر دفاع آلمان در این باره گفت که درگیری میان روسیه و اوکراین نقطه عطف تاریخی است که باید «تغییر ذهنیت» را در سیاست و جامعه به همراه داشته باشد.

وزیر دفاع آلمان اواخر گفت که جامعه و نیروهای مسلح آلمان باید برای یک جنگ احتمالی در اروپا آماده باشند.

بوریس پیستوریوس به رسانه ZDF در این ارتباط گفت: ما باید به این ایده عادت کنیم که ممکن است خطر جنگ در اروپا وجود داشته باشد و این بدان معناست که ما باید برای جنگ آماده شویم.

وی افزود: ما باید آماده دفاع از خود باشیم و نیروهای مسلح و جامعه آلمان را برای آن آماده کنیم.

این سیاستمدار سوسیال دموکرات افزود که آلمان باید هزینه های دفاعی خود را افزایش دهد و نیروهای مسلح اش را نوین سازی کند تا بتواند به چالش های امنیتی جدید پاسخ دهد.