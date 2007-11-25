بازنگری در تعلیق پروتکل الحاقی منوط به بازگشت پرونده‌ ایران به آژانس است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علاءالدین بروجردی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه گزارش البرادعی در ماده‌ 43 بر اجرای قطعنامه‌های قبلی و اجرای پروتکل الحاقی تاکید داشته است، گفت: اجرای پروتکل الحاقی جزو اختیارات دولت نیست، بلکه این مجلس است که دولت را موظف به تعلیق پروتکل کرده؛ بنابراین هر نوع بازنگری در پروتکل منوط به ارجاع پرونده‌ ایران به آژانس خواهد بود. البته توقف قطعنامه‌ها به صورت طبیعی خواهد بود.

بروجردی در پاسخ به این سئوال که چرا البرادعی درباره‌ ایران تغییر موضع داده و گفته ایران باید قطعنامه‌ها را اجرایی کند، گفت: این صحبت البرادعی تغییر موضع نیست بلکه تاکید بر موضع است. همچنان که در ماده‌ 43 گزارش نیز این موضوع را تاکید کرده است.

وی در پایان درباره‌ بودجه‌ دفاعی سال آینده‌ کل کشور، گفت: ما درخواست اضافه شدن بودجه‌ دفاعی را دادیم، اما این‌که تاکنون این بودجه در لایحه‌ سال آینده چقدر بسته شده، اطلاعی نداریم.

بروجردی در ادامه ضمن مثبت ارزیابی کردن گزارش اخیر البرادعی، گفت: امروز که ابهامات آژانس در حال برطرف شدن است و آژانس عملا موضوع پولوتونیوم، P 1 و P 2 را مختومه اعلام کرده علت صدور قطعنامه‌ها نیز مرتفع شده است، و معتقدیم در اجلاس 1 + 5 باید پرونده از شورای امنیت به آژانس مورد بحث قرار گیرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی ابراز داشت: باید همه تلاش کنیم که قطعنامه‌ جدید صادر نشود، و به نظر می‌رسد یک مسئولیت مهمی که در مقطع کنونی برعهده‌ دیپلماسی کشور است تلاش برای جلوگیری از صدور قطعنامه‌ جدید است؛ هر چند که آمریکا بدون داشتن استدلال حقوقی، صدور قطعنامه‌ جدید را پیگیری می‌کند.

وی افزود: صدور قطعنامه‌ جدید احتمالی، بر روابط ما با آژانس تاثیرگذار خواهد بود.

بروجردی در پاسخ به این سئوال که چرا هنوز جلیلی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پس از انتصابش حضور نیافته است؟ گفت: از آقای جلیلی دعوت شده تا در اولین فرصت به مجلس بیاید.