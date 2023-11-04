بروجرد مقام اول تولید میوه «بِه» در لرستان/چالش نبود صنایع تبدیلی

جواد گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برداشت میوه «به» در شهرستان بروجرد، اظهار داشت: میوه «به» شهرستان بروجرد چون در به‌صورت محصول سالم تولید می‌شود، خوشبختانه عاری از سموم و کودهای شیمیایی است.

وی عنوان کرد: باتوجه‌به اینکه میوه «به» شهرستان بروجرد بازار خیلی خوبی دارد، به شهرهای هم جوار صادر و حتی قابلیت صادرات به کشورهای مقصد را نیز دارد.

رئیس جهاد کشاورزی بروجرد، بیان داشت: میوه «به» به‌عنوان میوه‌ای که ارزش اقتصادی بالایی دارد می‌تواند برای کشاورزی جنبه اقتصادی خوبی نیز داشته باشد.

گودرزی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بیشترین باغات میوه «به» شهرستان بروجرد در حوزه مرکز جهاد کشاورزی «شیروان» است، افزود: در این راستا به‌منظور افزایش سطح زیر کشت و سطح باغات در بحث تنوع ارقام، تغذیه صحیح، اجرای سیستم‌های نوین آبیاری تحت‌فشار اقدامات مطلوبی انجام شده است.

وی با تأکید بر اینکه شهرستان بروجرد مقام اول را در تولید میوه «به» در استان لرستان دارد، تصریح کرد: متأسفانه علی‌رغم اینکه میوه «به» یک میوه دارویی و بسیار پر خاصیت است، صنایع وابسته دراین‌خصوص در شهرستان وجود ندارد.

مدیر جهاد کشاورزی لرستان، تأکید کرد: در این راستا از سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع تبدیلی میوه «به» در شهرستان بروجرد دعوت می‌کنیم.

گودرزی، گفت: ما مجوزهای لازم را برای ایجاد صنایع وابسته دراین‌رابطه دراسرع‌وقت صادر می‌کنیم.