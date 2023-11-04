شکستگی سد انحرافی ذوات صحت ندارد/ بارش ۱۰۹ میلی متری طی ۲ ساعت

رستم زرودی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش شدید باران در نوشهر و چالوس گفت: ظرف مدت دو ساعت ۱۰۹ میلیمتر باران در شهرهای نوشهر و چالوس به صورت جداگانه بارید و همین بارندگی موجب جاری شدن سیل در این دو شهر و آبگرفتگی معابر و منازل در برخی نقاط شد.

وی افزود: شکستگی سد ذوات صحت ندارد بلکه تغییر مسیر آب سد ذوات روی داده است و به واسطه طغیان رودخانه بخشی از منازل دچار خسارت شد و همه الاچیق‌ها و واحدهای گردشگری حوالی سد به زیر آب فرو رفت.

زرودی تصریح کرد: بارش باران موجب آبگرفتگی منازل در روستاهای علی آباد و تجن کلاً و بخشی نیز از سرریز بزرگراه دچار خسارت و آبگرفتگی شدند.

نماینده عالی دولت در شهرستان نوشهر و چالوس با اشاره به مهار آب گفت: در حال حاضر نیروهای هلال احمر، شهرداری‌ها، اداره راه، برق، گاز و سایر نیروها مشغول بازگشایی و امداد رسانی به مردم هستند.

وی یادآور شد: در حال حاضر در مرحله شناسایی منازل آسبب دیده و پاکسازی لجن از تعدادی از منازل آسبب دیده هستیم.

وی در خصوص میزان خسارت گفت: بنیاد مسکن از فردا صبح نسبت به میزان خسارت وارد شده ناشی از سیل برآورد خواهد کرد.