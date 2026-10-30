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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۳۷

ترکیب خیبر خرم‌آباد مقابل سپاهان اعلام شد

ترکیب خیبر خرم‌آباد مقابل سپاهان اعلام شد

خرم‌آباد- ترکیب تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد برای دیدار مقابل سپاهان اصفهان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد برای دیدار مقابل سپاهان اصفهان در چارچوب هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور اعلام شد.

بر اساس ترکیب اعلام‌شده، محمدرضا دیناروند، عرفان قهرمانی، فردین یوسفی، عیسی مرادی، مسعود محبی، حمید حاجی‌آقایی، سجاد دانایی، علی خانزادی، امیرحسین فارسی، ابوذر صفرزاده و اسماعیل بابایی (کاپیتان) ۱۱ بازیکن خیبر در این مسابقه هستند.

تیم خیبر خرم‌آباد در این دیدار با کاپیتانی اسماعیل بابایی به میدان می‌رود و امیدوار است با استفاده از توانایی بازیکنان خود و حمایت هواداران، برابر سپاهان به نتیجه مطلوب دست پیدا کند.

دیدار خیبر خرم‌آباد و سپاهان اصفهان از هفته یازدهم لیگ برتر، امروز جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه تختی خرم‌آباد برگزار می‌شود.

کد مطلب 6994484

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