خریداران برق سبز ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد سود کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، نقوی در خصوص تالار برق سبز اظهار کرد: تالار برق سبز، خرداد ۱۴۰۲ راه اندازی شد. پیشنهاد راه اندازی این تالار را به وزارت نیرو در دولت قبل هم داده بودیم، اما توانیر از آن استقبال نکرد، ولی در این دولت، وزارت نیرو نسبت به این موضوع بسیار رویکرد متفاوتی داشت و با پیگیری‌هایی که در ساتبا و وزارت نیرو مواجه شدیم، این تالار توانست راه اندازی شود.

مدیر عامل بورس انرژی در خصوص مزایای تالار برق سبز گفت: کسانی که در تالار برق سبز بورس انرژی ایران، اقدام به خرید برق کنند، مشمول برنامه‌های مدیریت مصرف در فصل تابستان نمی‌شوند. بر همین مبنا، پس از پایان دوره اوج مصرف در تابستان، ما در بورس انرژی از شرکت‌هایی که برق سبز خریداری کرده بودند، استعلام کردیم و طبق اعلام شرکت‌های خریدار، بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منافع حاصل از عدم قطعی برق که خطوط تولیدشان را متوقف نکرده بود، نصیب این شرکت‌ها شده و تمام اشخاصی که برق سبز را خریداری کرده بودند، دچار قطعی برق و مشمول مدیریت مصرف نشدند.

نقوی در ادامه بیان کرد: امسال ۴۶ شرکت به خرید برق در تالار برق سبز بوری انرژی پرداختند که عمده‌ی این شرکت‌ها، شرکت‌های فعال در حوزه معدن و فولاد کشور بودند.

مدیر عامل بورس انرژی در پاسخ به این پرسش که، چرا برخی صنایع از تالار برق سبز، استقبال نکردند، اظهار کرد: بسیاری از شرکت‌ها تردید داشتند که ممکن است، با وجود خرید از این بازار مجدداً با قطعی برق مواجه شود و مشمول مدیریت مصرف شوند. این صنایع همواره به ما می‌گفتند که منتظریم ببینیم چه اتفاقی می‌افتد و وزارت نیرو چه سیاستی را اعمال می‌کند.

نقوی در ادامه بیان کرد: برخی از صنایع هم معتقد بودند، می‌توانند برق خود را از منابع دیگر با قیمت‌های متفاوت‌تری تهیه کنند و بخاطر همین نااطمینانی که داشتند، از این تالار نسبت به خرید برق خود استفاده نکردند.