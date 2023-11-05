سید محمد صادقی: طرح مسکن ملی در انتظار اراده و تصمیم وزارت نفت

به گزارش خبرگزاری مهر سید محمد صادقی عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی در گفتگو با رادیو اقتصاد گفت: طی مجوزهای صادرشده صندوق توسعه ملی در قبال دریافت حواله‌های نفتی مبلغ ۲ میلیارد دلار در اختیار طرح مسکن ملی قرار خواهد داد.

وی متذکر شد: صندوق توسعه ملی مجوزی برای ارائه تسهیلات به بخش مسکن را ندارد.

وی افزود: طبق قانون بخشی از منابع نفتی در قالب حواله‌های نفتی برای توسعه مسکن در نظر گرفته شده است، ولی از آنجا که فرآیند حواله‌های نفتی به منابع زمانبر می‌باشد صندوق توسعه ملی برای کمک به بخش مسکن در قبال دریافت این حواله‌های منابع مورد نیاز را در اختیار طرح ملی مسکن قرار خواهد داد.

وی ادامه داد: در حال حاضر صندوق توسعه ملی آمادگی واگذاری منابع را دارد و در انتظار اراده وزارت نفت برای اعلام زمان تبدیل حواله‌های نفتی به منابع مالی است.

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی افزود: مذاکرات برای اجرای این تصمیم با بورس کالا، وزارت راه و شهر سازی و وزارت نفت انجام شده است ولی هنوز مقدار و میزان حواله‌های نفتی مشخص نشده است و امکان دارد حواله‌ها بر مبنای دلاری و یا تعداد بشکه‌های تحویلی باشد.

وی خاطر نشان کرد که حواله‌های تحویلی بین‌المللی خواهد بود.

سید محمد صادقی متذکر شد: تعهد وزارت نفت در قبال اجرای قرارداد از اهمیت به سزایی برخوردار می‌باشد.

وی گفت: اگر زمان تبدیل حواله‌ها به منابع مالی یک سال هم طول بکشد هیچ مانعی برای صندوق توسعه ملی به وجود نخواهد آمد