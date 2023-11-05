فرودگاه دزفول بین المللی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خردمند صبح امروز یکشنبه در گفت و گویی رسانه‌ای افزود: پس از پیگیری‌های مستمر و به ثمر رسیدن مرز هوایی برای فرودگاه دزفول، پیگیری جدی برای مجاز شدن ورود و خروج کالا و مسافر به صورت بین المللی توسط این فرودگاه در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: سرانجام فرودگاه دزفول با تصویب هیأت وزیران به عنوان فرودگاه مجاز برای ورود و خروج کالا و مسافر بین المللی تعیین شد.

خردمند تاکید کرد: این مصوبه هیأت وزیران برای اجرا توسط معاون اول رئیس جمهور به وزارت خانه‌های کشور، راه و شهرسازی و امور خارجه ابلاغ شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سالانه افزون بر سه و نیم میلیون تن انواع محصولات زراعی و باغی در دزفول تولید می‌شود که به علت انجام نشدن صادرات، بخشی از این محصولات مازاد به هدر می‌روند یا خوراک دام می‌شوند.