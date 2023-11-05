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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۳۳

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اراک خبر داد؛

اعزام نخستین کاروان دانش آموزی راهیان نور اراک به مناطق عملیاتی

اعزام نخستین کاروان دانش آموزی راهیان نور اراک به مناطق عملیاتی

اراک- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اراک گفت: نخستین کاروان راهیان نور دانش آموزی این شهرستان به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمد مهجوری پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مرحله نخست اعزام اولین کاروان راهیان نور دانش‌آموزی به مناطق عملیاتی جنوب کشور از پانزدهم آبان ماه آغاز و تا شانزدهم آذرماه سال جاری ادامه دارد و این مرحله از اعزام‌ها تنها مختص دانش‌آموزان دختر است.

وی افزود: اعزام یک هزار و ۵۰۰ نفر در این مرحله به این اردوهای معنوی هدفگذاری شده و تقویت فرهنگ الگوپذیری دانش‌آموزان از ایثارگری‌ها، مقاومت و رشادت‌های شهدا مهمترین رویکرد برگزاری اردوهای راهیان نور است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اراک با اشاره به نقش تربیتی اردوهای راهیان نور گفت: گام برداشتن در مسیر تربیتی شهدا و الگو گرفتن از آنان برای تربیت و تأثیر پذیری اخلاقی و تربیتی دانش‌آموزان نقش برجسته ای دارد.

سرهنگ مهجوری گفت: در هر کاروان بر اساس تعداد اتوبوس‌ها راوی، خادم و روحانی پیش بینی شده و خادمان دانش‌آموزی، روحانی و همچنین راویان دفاع مقدس در طول اردوی راهیان نور در منطقه یا در مسیر مباحث مختلف فرهنگی، اعتقادی و سیاسی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند.

وی بیان کرد: دوکوهه، یادمان فتح المبین، طلاییه، اروندکنار، معراج الشهدا، شلمچه، مسجد جامع و موزه خرمشهر را بازترین کتاب‌های تاریخ ملت ایران است و نسل جوان انقلاب با حضور در این سرزمین‌ها از نزدیک وسعت دور و دراز دفاع مقدس از دین و میهن را لمس می‌کنند چرا که خون شهدا به این مناطق ارزش بخشیده است.

کد مطلب 5930978

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