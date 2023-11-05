اعزام نخستین کاروان دانش آموزی راهیان نور اراک به مناطق عملیاتی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمد مهجوری پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مرحله نخست اعزام اولین کاروان راهیان نور دانش‌آموزی به مناطق عملیاتی جنوب کشور از پانزدهم آبان ماه آغاز و تا شانزدهم آذرماه سال جاری ادامه دارد و این مرحله از اعزام‌ها تنها مختص دانش‌آموزان دختر است.

وی افزود: اعزام یک هزار و ۵۰۰ نفر در این مرحله به این اردوهای معنوی هدفگذاری شده و تقویت فرهنگ الگوپذیری دانش‌آموزان از ایثارگری‌ها، مقاومت و رشادت‌های شهدا مهمترین رویکرد برگزاری اردوهای راهیان نور است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اراک با اشاره به نقش تربیتی اردوهای راهیان نور گفت: گام برداشتن در مسیر تربیتی شهدا و الگو گرفتن از آنان برای تربیت و تأثیر پذیری اخلاقی و تربیتی دانش‌آموزان نقش برجسته ای دارد.

سرهنگ مهجوری گفت: در هر کاروان بر اساس تعداد اتوبوس‌ها راوی، خادم و روحانی پیش بینی شده و خادمان دانش‌آموزی، روحانی و همچنین راویان دفاع مقدس در طول اردوی راهیان نور در منطقه یا در مسیر مباحث مختلف فرهنگی، اعتقادی و سیاسی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند.

وی بیان کرد: دوکوهه، یادمان فتح المبین، طلاییه، اروندکنار، معراج الشهدا، شلمچه، مسجد جامع و موزه خرمشهر را بازترین کتاب‌های تاریخ ملت ایران است و نسل جوان انقلاب با حضور در این سرزمین‌ها از نزدیک وسعت دور و دراز دفاع مقدس از دین و میهن را لمس می‌کنند چرا که خون شهدا به این مناطق ارزش بخشیده است.