کلنگ احداث ساختمان ستاد اورژانس ۱۱۵ لرستان به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه آئین کلنگ‌زنی ساختمان ستاد اورژانس ۱۱۵ لرستان با حضور رئیس اورژانس کشور، در ضلع جنوبی بیمارستان «نیایش» خرم‌آباد برگزار شد.

بهرام دلفان رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در این مراسم با تقدیر از تلاش‌های رئیس اورژانس کشور در زمینه مساعدت‌های لازم برای توسعه اورژانس فوریت‌های پزشکی لرستان، اظهار داشت: ساختمان فوریت‌های پزشکی استان به مساحت شش هزار مترمربع و با هزینه‌ای بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان در ۱۸ ماه احداث خواهد شد.

رئیس اورژانس کشور نیز در این مراسم با تقدیر از رئیس دانشگاه به‌واسطه روند توسعه همه‌جانبه در بالاخص اورژانس فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ لرستان، گفت: رئیس علوم پزشکی لرستان از معدود رؤسای دانشگاه در کشور است که نگاه ویژه‌ای به زیر ساخت‌های فوریت‌های پزشکی دارند و در دو ماه اخیر ما در لرستان شاهد کلنگ‌زنی دو پروژه سنگین و پر هزینه ملی برای توسعه اورژانس بوده‌ایم.

محمدجواد میعادفر، تصریح کرد: طبق گزارش‌های موجود اتفاقات بسیار خوبی از لحاظ رسیدگی و عملکرد و تسریع خدمات در فوریت‌های پزشکی لرستان افتاده است که خود نشان از تلاش‌های مجموعه علوم پزشکی است.