خسرو احمدی به «سیزده بدر» رفت/ معرفی بازیگران نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «سیزده بدر» به نویسندگی محمود احدی‌نیا و کارگردانی حسین میرزامحمدی از ساعت ۲۰:۱۵، امروز یکشنبه ۱۴ آبان، در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می‌رود.

در این اثر نمایشی بازیگران به ترتیب حروف الفبا عبارتند از: خسرو احمدی، صادق برقعی، سعید زارعی، بی‌تا عزیز، بنفشه ریاضی، محمد موحدنیا.

رها جهانشاهی مجری طرح و بهزاد مرادنژاد سرمایه‌گذار «سیزد بدر» هستند.

مجتبی رجبی‌معمار طراحی صحنه، آرتا ماهان طراحی لباس، علی کوزه‌گر طراحی نور، مهرنوش سلیمی طراحی گریم، محمد موحدنیا طراحی گرافیک، محمد شکیبا و روح‌الله مختاری طراحی پوستر، امید میرزایی، امین ملک‌زاده، ماهان خوشرفتار طراحی تیزر، احسان سبحانی موسیقی و طراحی صدای «سیزده بدر» را بر عهده دارند.

دیگر عوامل این اثر نمایشی عبارتند از:

عکاس: کیارش مسیبی، همایون تمدن، مدیر تبلیغات: فرید رحمتی، تدوین: سید میثم میرزایی، ساخت موسیقی تیزر: مهدی کرمی، مدیر اجرایی: محمدجواد نام‌نیک، منشی صحنه و برنامه‌ریز: روژان کردنژاد، گروه کارگردانی: امیرمحمد جمشیدی، محمد قهرمانی، ساخت دکور: مجید حمیدی، هستی غیاثی، دستیار لباس: الاهه احمدی، دستیاران طراح نور: امیرحسین سیر، علی‌رضا کوزه‌گر، علیرضا دهقانی.

فروش بلیت نمایش «سیزده بدر» از طریق سایت تیوال انجام می‌شود.