کارگردان فیلم «کت چرمی» به سراغ «سیزده به در» رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر از ۱۴ آبان میزبان نمایش «سیزده به در» نوشته محمود احدی‌نیا می‌شود که با کارگردانی حسین میرزامحمدی روی صحنه می‌رود. احدی‌نیا پیش از این نگارش نمایشنامه «خاک سفید» را بر عهده داشته که با کارگردانی محمدرضا هلال‌زاده در پردیس تئاتر شهرزاد به صحنه رفت و نامزد دریافت جایزه نمایشنامه‌نویسی چهلمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر شد.

میرزامحمدی پیش از ساخت چند فیلم کوتاه و مستند و همچنین فیلم سینمایی «کت چرمی» را در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده است. «کت چرمی» در چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و در ۹ بخش بهترین طراحی صحنه، بهترین تدوین، بهترین فیلم‌برداری، بهترین فیلم‌نامه، بهترین نقش مکمل زن، بهترین نقش اول مرد، بهترین کارگردانی، بهترین فیلم و بهترین فیلم‌اول نامزد شد و سیمرغ بهترین نقش مکمل زن را دریافت کند.

این کارگردان قصد دارد در جدیدترین تجربه خود، نمایش «سیزده به در» را با موضوعی اجتماعی و با تهیه‌کنندگی سعید خانی، تهیه‌کننده سینما و مدیرعامل شرکت پخش «خانه فیلم» روی صحنه ببرد.

خانی چندی پیش تهیه‌کنندگی نمایش «خوشدلان» به کارگردانی پریزاد سیف را بر عهده داشت که با حضور بازیگرانی چون سعید پورصمیمی، مسعود کرامتی، بهرام ابراهیمی، الهام پاوه‌نژاد، رضا مولایی، از جمله آثار موفق و پرمخاطب تماشاخانه ایرانشهر در سال ۱۴۰۲ شد.

پیش‌فروش بلیت «سیزده به در» از طریق سایت تیوال آغاز شده است.

به زودی اطلاعات مربوط به بازیگران و عوامل این اثر نمایشی منتشر می‌شود.