رادیو مقاومت روی موج ۹۵.۵ راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو مقاومت، شبکه رادیویی مقاومت از فردا دوشنبه ۱۵ آبان تا ۳۰ دی ماه روی موج اف ام ردیف ۹۵.۵ مگاهرتز فعالیت می‌کند.

در توضیح افتتاح این شبکه آمده است:

«مقاومت بی‌سابقه ملت فلسطین و ضربات سخت اطلاعاتی - نظامی اخیر آنها به رژیم موقت صهیونیستی، پیام راهبردی مهمی به این رژیم جعلی و حامیان غربی آن بوده است. مقاومتی که همچنان با وجود کشتار مردم مظلوم غزه ادامه دارد و علی‌رغم حمایت تمام عیار آمریکا و اروپا، اما رژیم صهیونیستی را با هراس کشنده‌ای روبه‌رو کرده است. مقاومت اسلامی، مستحصل از انقلاب اسلامی ایران و تلاش ضد استکباری و ضد صهیونیستی در غرب آسیا است که ضمن دو قطبی‌سازی مقاومت - استکبار، دشمن را به شدت تحت فشار خود قرار داده است. البته در مقابل، نظام استکباری غرب و صهیونیسم با همه ابزار و اقمار خود در تلاش برای تضعیف این گفتمان قدرتمند است و این زورآزمایی میدانی به شدت در جریان است.

وجه بارز امروز جبهه مقاومت اسلامی، تهاجمی شدن در قبال دشمنان اشغالگر است. از یمن تا عراق، لبنان و در نهایت مرکز ثقل برون ایرانی مقاومت، یعنی ملت قهرمان فلسطین، این ادعا به درستی ظهور یافته که مهمترین آن شکست دادن غیر قابل ترمیم رژیم موقت صهیونیستی، در «طوفان الاقصی» و مقاومت امروز این ملت قهرمان در برابر یک جنگ تمام عیار رسانه‌ای - نظامی جهان غرب است.

از این روی، امروزه بازتاب رسانه‌ای این اقتدار برای افکاری عمومی امری ضروری است. سپهر رسانه‌ای کشور خاصه رسانه ملی و رادیو بایستی با معرفی چهار عنصر «گفتمان مقاومت»، «جبهه مقاومت»، «آرمان فلسطین» و «مکتب شهید سلیمانی»، ضمن تبیین حقیقت این معانی به خنثی‌سازی جنگ رسانه‌ای دشمن نیز اهتمام بورزد. به همین دلیل، اتصال بازه زمانی مقاومت دلیرانه امروز مردم قهرمان فلسطین با سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مهمترین دلیل فعالیت ۷۵ روزه رادیو مقاومت به عنوان یک رادیوی فصلی در معاونت صدا را ۲ چندان کرد.»