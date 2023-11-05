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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۳۳

بامداد امروز رخ داد؛

تیراندازی در ایالت کلرادو آمریکا با یک کشته و ۶ زخمی

تیراندازی در ایالت کلرادو آمریکا با یک کشته و ۶ زخمی

در حادثه تیراندازی در مرکز ایالت کلرادو در آمریکا، یک نفر کشته و ۶ تَن زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «نیوز ۹»، پلیس آمریکا اعلام کرد که در پاسخ به تماسی در حدود ساعت ۳:۰۶ بامداد امروز یکشنبه (به وقت محلی) از وقوع یک تیراندازی در مرکز خریدی در «دنور» (Denver) مرکز و مهم‌ترین شهر ایالت «کلرادو» در این کشور آگاه شده و نیروهای خود را به آنجا اعزام کرده است.

بر اساس اعلام این رسانه، «مت کلارک» (Matt Clark) فرمانده پلیس شهر «دنور» در این خصوص خبر داد که تیراندازی مذکور در یک باشگاه شبانه رخ داد.

وی در ادامه گفت که شواهدی از شلیک گلوله خارج از باشگاه وجود دارد و بازرسان در تلاش هستند تا بفهمند داخل باشگاه چه اتفاقی افتاده و چه چیزی منجر به وقوع تیراندازی شده است.

تا کنون فردی در ارتباط با این حادثه از سوی پلیس و نیروهای امنیتی آمریکا بازداشت نشده است.

به گزارش مهر، در حالی که روزانه خبرهای متعددی در خصوص تیراندازی در آمریکا و آمار بالای جان باختگان در این حوادث منتشر می‌شود، لابی قدرتمند سلاح اجازه نمی‌دهد که قانونی در خصوص اعمال محدودیت بر حمل سلاح در این کشور تصویب شود.

در دسترس بودن سلاح گرم در آمریکا و فروش انواع مختلف آن در فروشگاه‌ها سبب شده تا اغلب مردم اسلحه شخصی در اختیار داشته باشند و به همین علت آمار قتل و کشتار در این کشور با استفاده از سلاح گرم بسیار بالا است.

کد مطلب 5931271

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