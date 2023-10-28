مظنون تیراندازی مرگبار اخیر آمریکا، «مُرده» پیدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، جنت میلز، فرماندار ایالت «مِین» اعلام کرد که جسد رابرت کارد، مظنون تیراندازی اخیر در شهر لوئیستون که به مرگ دست کم ۱۸ نفر منجر شد، پیدا شده است.

وی در نشست خبری گفت که «رابرت کارد دیگر هیچ‌کسی را تهدید نمی‌کند.» فرماندار مِین همچنین اعلام کرد که این خبر را به اطلاع جو بایدن، رییس جمهور آمریکا رسانده است.

مایکل سوچاک، کمیسر امنیت عمومی مِین گفته است که جسد کارد دیروز(جمعه) پیدا شده و به نظر می‌رسد که بر اثر جراحت شدید زخم ناشی از شلیک به خود، جان داده است.

در جریان تیراندازی در یک رستوران و سالن بولینگ در لوئیستون در ۲۵ اکتبر(سوم آبان)، دست کم ۱۸ نفر کشته و ۱۳ تن زخمی شدند.

براساس گزارش شبکه تلویزیونی ای.بی.سی، کارد سابقه عضویت در ارتش را داشته و مربی تیراندازی بوده و علاوه بر این، در سوابق پزشکی او، ابتلا به بیماری روانی نیز وجود داشته است.