به گزارش خبرگزاری مهر، ملأ عبدالغنی برادر، معاون رئیس‌الوزرای حکومت سرپرستی افغانستان که در صدر یک هیأت ۳۰ نفره به تهران سفر کرده است، عصر یکشنبه با علی اکبر احمدیان نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و در باره مسائل دو جانبه به ویژه در حوزه‌های امنیتی و اقتصادی، آخرین تحولات منطقه و اوضاع غزه با او گفتگو کرد.

در این دیدار احمدیان با اشاره به پیشینه تمدنی و تاریخی دو ملت و حمایت کشورمان از مردم افغانستان در دوره اشغالگری بیگانگان، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از استقلال، ثبات امنیت و پیشرفت افغانستان حمایت می‌کند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی، همکاری در حوزه‌های مختلف از جمله امور تجاری و صنعتی، حمل و نقل، کشاورزی، تأمین حقابه ایران و افزایش همکاری در حوزه آبی بر اساس منافع دو کشور را مورد تاکید قرار داد.

احمدیان با اشاره به جنایات بی‌شرمانه رژیم جعلی صهیونیستی در غزه و تاکید بر همبستگی جهان اسلام برای پایان دادن به جنایات هولناک رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی، حمایت افغانستان از مقاومت فلسطین و غزه را ستود.

در این دیدار ملأ عبدالغنی برادر رئیس الوزرای حکومت سرپرستی افغانستان با تشکر از میهمان نوازی مردم شریف ایران از میهمانان افغانستانی، بر توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری فی مابین دو کشور به ویژه فعال کردن حوزه ترانزیت، بندر چاه بهار و همکاری در حوزه حمل و نقل هوایی تاکید کرد.

او با اعلام پای‌بندی طرف افغانستانی به اجرای معاهدات فی مابین دو کشور به ویژه در حوزه آبی، اقتصادی کردن مرزها و سرمایه گذاری مشترک در این ارتباط را به نفع منافع دو کشور دانست.

ملأ عبدالغنی برادر با اشاره به عزم افغانستان در مبارزه با تروریسم و اطمینان بخشی در مورد امنیت مرزها تصریح کرد: افغانستان تهدیدی برای هیچیک از همسایگانش نخواهد بود.

او در پایان از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان در مقاطع مختلف به خصوص در دو دوره جهاد تشکر و قدردانی کرد.