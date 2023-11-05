به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، پس از جنایت ارتش رژیم صهیونیستی و هدف قراردادن یک خودروی غیرنظامی در جنوب لبنان که به شهادت ۳ کودک و مادربزرگشان انجامید، مقاومت اسلامی لبنان حمله موشکی سنگینی را به شمال اراضی اشغالی انجام داد.

رسانه‌های عبری زبان اعلام کردند که حزب‌الله لبنان شهرک صهیونیستی «کریات شمونه» را با موشک‌های سنگین هدف قرار داده است.

رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که ۱۰ موشک از لبنان به سوی کریات شمونه شلیک شده است و بر اثر برخورد آن‌ها با مناطق شمالی اراضی اشغالی، برخی مناطق به آتش کشیده شده‌اند.

برخی منابع اعلام کردند که حزب‌الله لبنان با موشک «گراد»، کریات شمونه را هدف قرار داده است.

همچنین این منابع از هلاکت یک نظامی صهیونیست در نزدیکی یکی از مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه «یفتاح» واقع در شمال اراضی اشغالی خبر دادند.

در پی جنایت جدید ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان سطح آمادگی نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی افزایش یافت.

پس از حملات موشکی مقاومت به اراضی اشغالی، آژیر هشدار در مناطق شمالی و جنوبی اراضی اشغالی از جمله «نتیفوت» به صدا درآمد.