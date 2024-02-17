به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه العهد، در روزهای اخیر مقامات صهیونیست ادعاهای متعددی را در زمینه جنگ فراگیر علیه حزب الله لبنان در مرزهای شمالی اراضی اشغالی مطرح کرده اند.

در این بین وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با وجود اینکه ارتش این رژیم همچنان به طور جدی درگیر نبرد در نوار غزه است و هنوز هیچ موفقیت قابل ذکری محقق نکرده، ضمن طرح تهدیداتی از آمادگی کامل ارتش رژیم صهیونیستی برای جنگ فراگیر در جبهه شمالی خبر داده است!

این اظهارات باعث واکنش های متعددی در محافل صهیونیستی شده و موجب شده ساختگی و فریبنده بودن مواضع سران صهیونیست تا حدود زیادی نمایان شود.

شهرک کریات شمونا در نقاط مرزی اراضی اشغالی با لبنان

در همین رابطه، رسانه های عبری اعلام کردند که یک مقام اسرائیلی به دولت آمریکا گفته است که تهدیدات تل آویو علیه حزب الله تنها در مبحث جنگ روانی خلاصه می شود و اسرائیل به طور عملی قدرت دور کردن حزب الله از مرزهای لبنان (جبهه شمالی) را ندارد.

از سوی دیگر، شهردار شهرک کریات شمونا در نقاط مرزی اراضی اشغالی امروز شنبه در اظهاراتی ضمن انتقاد تلویحی از توخالی بودن تهدیدات سران صهیونیست علیه حزب الله لبنان، عنوان کرد: شرایط اسرائیل به کجا کشیده است که برای رسیدن به توافق سیاسی با حزب الله لبنان به التماس و دریوزگی افتاده است؟!