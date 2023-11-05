به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رژیم جنایتکار و کودک‌کش صهیونیستی با قطع اینترنت و خطوط تلفن نوار غزه در حال انجام حملاتی وحشیانه و بی‌سابقه به نوار غزه است.

جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی حملات شدیدی را علیه مناطق مختلف نوار غزه انجام داده و طی نیم ساعت گذشته، بیش از ۱۰۰ بار اردوگاه الشاطی، حی الزیتون و الرمال را بمباران کردند.

ارتش رژیم صهیونیستی اطراف بیمارستان الشفا را نیز بمباران کرد. در نتیجه این جنایت، بیمارستان الشفا در خاموشی فرو رفته است.

منابع خبری از وقوع جنایتی وحشتناک از سوی ارتش رژیم صهیونیستی در مرکز غزه خبر می‌دهند.

منابع رسانه‌ای اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی با بمب‌های نورانی غزه را بمباران کرده است.

علاوه بر این شمال غرب غزه پس از بمباران با بمب‌های فسفری به آتش کشیده شده است.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد که یگان ۳۶ زرهی ارتش رژیم صهیونیستی به ساحل غزه رسیده است.