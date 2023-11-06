تشریح سیاست های اولین رویداد ملی بازی نامه نویسی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست اولین رویداد ملی بازی نامه نویسی پیش از ظهر امروز دوشنبه ۱۵ آبان با حضور مسعود حسنلو، رئیس ستاد فناوری‌های نرم و فرهنگی، محمد رضا امام قلی، رئیس حوزه هنری قزوین و دبیر اولین رویداد ملی بازی نامه نویسی و مسعود مهراد مدیر دفتر هنر و سرگرمی حوزه هنری کودک و نوجوان در سالن صفار زاده حوزه هنری برگزار شد.

در این نشست محمدرضا امامقلی رئیس حوزه هنری استان قزوین و دبیر رویداد بازیستا با اشاره به حوادث غزه گفت: جای تأسف است که ما قرار است یک رویداد با محور بازی را رونمایی می‌کنیم در حالی که چهار هزار کودک را در عرض یک ماه در غزه به شهادت رساندند و متأسفانه جامعه جهانی نیز فعلاً در حال محکوم کردن است. این آرمان و نستوهی در مقاومت چیزی است که قطعاً به پیروزی می‌رسیم و همین کودکان سرنوشت فلسطین را رقم خواهند زد.

وی افزود: اگر امروز مهارت حل مسئله و تعامل را در کودکان تقویت کنیم در آینده موفق تر خواهند بود؛ بازی بازوی تربیت است و به دلیل فضایی که بازی ایجاد می‌کند، حتماً تأثیرگذار خواهد بود، بازی به عنوان یکی از پر تراکنش‌ترین فعالیت‌های اقتصادی در دنیا شناخته می‌شود و گردش مالی بسیار بالایی دارد و کشور ما در این عرصه در حال تجربه فعالیت نویی است. تجربه حل مسأله و تعامل و حل تعارض، تمرین آن در بازی است و اگر جایگاه خودش را درست پیدا کند، می‌توانیم امیدوار به تحول آفرینی در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و هنری باشیم.

رئیس حوزه هنری استان قزوین گفت: در بسیاری از اوقات گردش مالی در حوزه بازی‌ها به قدری است که چند برابر درآمدهای نفتی است. این به معنی آن است که ما در کشورمان در عنفوان اقتصاد تجربه هستیم. همچنین آن چیزی که جاذبه‌های گردشگری را امروز برای گردشگر جذاب‌تر کند، تجربه‌ای جدید، نو و به یادماندنی است که برای گردشگر می‌تواند ایجاد کند. این تجربه‌های نو با بازی امکان پذیر است.

وی ادامه داد: یکی از مسائل مهم در بازیستا، کنشگری نوجوان در المان‌های هویتی، دینی و ملی است. ما از مرحله فکر کردن به بازی، سپس به مرحله طراحی بازی و بازیسازی و توسعه و اقتصاد بازی برسیم.

امامقلی گفت: بازی‌های رومیزی تجربه زیستی همه ماست. در این زمینه می‌توان به بازی اسم و فامیل اشاره کرد؛ بازی‌ای که بسیاری از ما تجربه‌های جالبی از دورهمی های مان داریم و لحظات خوشی را برای مان به ارمغان آورده است. باید در این حوزه تحولی صورت بگیرد و ما به سمت ایجاد سونامی تولید چنین بازی‌هایی برویم که می‌تواند وفاق اجتماعی ایجاد کنند.

وی افزود: بازیستا را در سه قالب بازی‌های رومیزی، اتاق فرار و بازی‌های محیطی پیش می بریم و در هر کدام از قالب‌ها نوجوانان باید تولید بازی نامه داشته باشند. همچنین بازی‌های رایانه‌ای جزو بخش‌های جشنواره نیست.

دبیر رویداد بازیستا گفت: بازیستا در بخش ایران شامل موضوعاتی همچون تاریخ انقلاب، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و اماکن تاریخی، بخش قهرمان من شامل موضوعاتی همچون اساطیر شاهنامه، دانشمندان و اندیشمندان، قهرمانان ملی، شهدا و فرماندهان، بخش آئین من شامل موضوعاتی همچون غدیر، فاطمیه، عاشورا و ظهور و بخش ویژه شامل موضوعاتی همچون پیشرفت و هیستوری (در بخش هیستطوری بیش از ۶۰۰ هزار دانش آموز شرکت کرده‌اند) است.

وی افزود: دبیرخانه در استان قزوین قرار گرفته است و علاقمندان برای ارسال آثارشان از فردا سه شنبه ۱۶ آبان تا پایان دی ماه فرصت دارند تا از طریق پایگاه www.baazista.ir اقدام کنند. همچنین در ماه‌های آذر و دی رویدادهای استانی برگزار می‌شود (در مراکز استان‌هایی همچون تهران، گیلان، قزوین، فارس، اصفهان، خراسان رضوی و یزد). در بهمن رویداد رشد و تولید و آئین پایانی بازیستا را برگزار می‌کنیم. یکی از دلایل جدا کردن این است که برگزیده‌های بازی نامه‌ها در یک رویداد دیگری توسعه می‌یابد و پس از توسعه به یک مدل طراحی شده کوچکی از بازی می رسند که کاربردی می‌شوند. همچنین پس از تولید سرمایه گذاران دولتی و خصوصی به حمایت می‌پردازند و طرح‌ها را به تولید انبوه می‌رسانند و در نهایت شاهد عرضه آن در بازار هستیم.

رئیس حوزه هنری استان قزوین با اشاره به اهداف اصلی رویداد بازیستا گفت: هدف این است که نوجوانان ضمن یادگیری بازی‌سازی، نسبت به محصولات و اقتصاد آن نیز به دانش برسند، چراکه بازی‌سازی یک صنعت پردرآمد دنیاست.

وی افزود: اگر سراغ بازی و قشر نوجوان رفتیم ضرورتش این است که نوجوان امروز حکمرانان آینده هستند. اگر امروز ما مهارت حل مسأله را در میان نوجوانان تقویت کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که حکمرانان آینده ما هم در فهم مسأله و هم در ارائه راه حل برای مسائل کلان کشور موفق عمل کنند.

امامقلی گفت: همچنین ۲۰ عنوان جایزه در این رویداد در نظر گرفته شده است که سه جایزه اول آن به این صورت بوده که به سه نفر اول در هر بخش ۲۰ میلیون تومان اهدا می‌شود. همچنین جزئیات ۱۷ عنوان جایزه دیگر را از طریق رسانه‌ها اطلاع رسانی می‌کنیم.

همچنین در پایان نشست اولین رویداد ملی بازی نامه نویسی پوستر این رویداد رونمایی شد.