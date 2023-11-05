به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری رویداد ملی بازی نامه نویسی (بازیستا) فردا دوشنبه ۱۵ آذر در سالن طاهره صفارزاده حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

در این نشست خبری محمدرضا امامقلی رئیس حوزه هنری استان قزوین، مسعود حسنلو رئیس ستاد فناوری‌های نرم و فرهنگی و مسعود مهرداد مدیر دفتر هنر و سرگرمی حوزه هنری کودک و نوجوان به تبیین جزئیات رویداد ملی بازی نامه نویسی (بازیستا) می‌پردازند.

بازیستا اولین رویداد بازی نامه نویسی در مسیر رشد و تولید است که در قالب بازی رومیزی، اتاق فرار و بازی‌های محیطی ویژه نوجوانان برگزار می‌شود.

در این رویداد، نوجوانان علاقمند به بازیسازی بر اساس مجموعه موضوعات استخراج شده از محصولات فرهنگی با منابعی از جمله کتاب، فیلم، انیمیشن، سریال کار خود را آغاز کرده و به تولید بازی‌نامه می‌پردازد.

این نشست دوشنبه ۱۵ آذر از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲ در سالن طاهره صفارزاده حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.