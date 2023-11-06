به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد حسین شریفی دبیر علمی هفتمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی در نشست خبری هفتمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی و ششمین جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی با اشاره به اینکه بعضی از منتقدان در داخل کشور از بیهودگی علوم انسانی سخن میگویند، گفت: از سالهای گذشته در دنیای غرب، ایران و جهان اسلام از مرگ علوم انسانی سخن گفته میشد. ما نیز به یک معنا معتقد هستیم علوم انسانی رایج و غربی که مبتنی بر بنیانهای معرفتی و انسان شناختی اومانیسم و لیبرالیسم است، گرهای از انسان ایرانی و مسلمان نمیگشاید. به همین دلیل نیز علوم انسانی رایج نتوانسته است قدرت و فایده خود را به جامعه ایرانی اسلامی نشان دهد.
وی ادامه داد: واقعیت علوم انسانی در عرض علوم طبیعی این نیست. در واقع بدون وجود علوم انسانی نمیتوان جوامع را اداره کرد. به تعبیر مقام معظم رهبری علوم انسانی نرم افزار فردسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی است. اگر این نرم افزار معیوب باشد جامعه و تمدن معیوب و غیرانسانی را شکل میدهد همانطور که اکنون شاهد هستیم. لذا اگر عدهای معتقدند علوم انسانی رایج قفل شده، مسخر و معطل است، مبتنی بر تفکر اومانیستی است.
دبیر علمی هفتمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی تصریح کرد: اکنون در قشر روشنفکر یا مدعی روشنفکری کمتر دیده میشود تحلیل یا سخن علمی، فرهنگی و تمدنی از مساله غزه ارائه شود درحالیکه این حجم از ظلم با تکیه بر بنیانهای دموکراسی غربی در حال توجیه است. بنابراین علوم انسانی به این شکل گرهی از مشکلات نمیگشاید. در واقع این نوع علوم انسانی علوم حیوانی سازی انسان است نه علوم انسانی سازی.
شریفی با بیان اینکه طی چند دهه قبل از پیروزی انقلاب، ایده تحول در علوم انسانی و اسلامی سازی معرفت و علم مطرح شد، افزود: تحول در علوم انسانی بعد از انقلاب به طور جدی پیگیری شد. فلسفه شکل گیری کنگره علوم انسانی اسلامی و مجمع عالی علوم انسانی اسلامی این بود که اگر بخواهیم علوم انسانی را در جایگاه اصلی خود و نرم افزار جامعه و تمدن سازی و جهت دهنده سایر علوم قرار دهیم، باید تحولی در علوم انسانی با تکیه بر بنیانهای معرفتی اصیل و انسان شناختی اسلامی و قرآنی شکل بگیرد.
وی با اشاره به ارائه آمار درباره تولیدات کنگره گفت: کنگره علوم انسانی اسلامی توانسته است در طول ۱۴ سال گذشته شبکه ای از اندیشمندان، محققان و نویسندگان معتقد به علوم انسانی را شکل دهد. ما در کشور نزدیک به ۳۳۰۰ اندیشمند، محقق و اندیشمند را شناسایی کرده و با آنها ارتباط داریم و در جلسات ما حضور دارند. همچنین شبکه ای از حدود ۶۰ مرکز آموزشی و پژوهشی دغدغه مند تحول در علوم انسانی اسلامی تشکیل شده است.
وی ادامه داد: تولیدات علمی ما تاکنون در حدود ۴ هزار مقاله و چکیده مقاله بوده است اما آنچه که تاکنون منتشر شده ۷۰۷ مقاله بوده است. علاوه بر این در طول دوره برگزاری ۷ دوره کنگره تاکنون بیش از ۱۰۰ نشست علمی و تخصصی با عنوان کرسیهای ترویجی و نظریه پردازی برگزار شده است. اگرچه کرونا وقفهای در برگزاری این نشستها ایجاد کرد اما از سال قبل هر دو هفته یکبار نشست علمی توسط مجمع عالی علوم انسانی برگزار میشود.
با اشاره به ارائه اطلاعات آماری کنگره هفتم افزود: ۱۵ کمیسیون تخصصی در این کنگره فعالیت میکنند که در ۱۴ مرکز دانشگاهی و پژوهشی برگزار میشوند. تفاوت کمیسیونهای این دوره نسبت به دورههای قبل شامل استفاده از موضوعات و چالشهای روز جامعه در محورهای فراخوان کمیسیونها، حرکت به سمت استخراج نظام مسائل کمیسیونها و تلاش برای افزایش تولید محصولات و خروجیهای قابل دسترس علوم انسانی اسلامی بوده است.
شریفی تصریح کرد: اعضای شورای علمی کنگره هفتم علوم انسانی ۳۸ نفر و اعضای شورای علمی این کنگره حدود ۱۹۸ نفر است.
وی اضافه کرد: تعداد چکیده و مقالات دریافتی در این دوره ۵۱۰ عنوان بود و تاکنون ۳۳۰ مقاله پذیرفته شده است. تعداد مقالات این دوره نسبت به دوره ششم کمتر شد زیرا از دو سال قبل که مقدمات دوره هفتم را آغاز کردیم به دبیران کمیسیونها اطلاع رسانی کردیم که مقالات غیرتکراری و در سطح علمی پژوهشی در این دوره پذیرش شوند. به همین علت این دوره مقالات کیفیت بیشتری را دارا هستند.
شریفی در پایان یادآور شد: هفتمین کنگره بینالمللی علوم انسانی اسلامی و ششمین دوره جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی با حضور بیش از ۱۵۰۰ نفر از اساتید، محققان و دانش پژوهان کشور و با همکاری ۵۴ مرکز علمی داخلی و خارجی ۲۲ آبان ماه در فرهنگستان علوم افتتاح شده و کمیسیونها نیز از ۲۳ آبان ماه تا اول آذرماه در مراکز علمی برگزار خواهند شد.
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