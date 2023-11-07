به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کشور کویت با حضور سه نماینده کشورمان در روزهای ۱۷ تا ۲۴ آبان‌ماه برگزار خواهد شد.

امین عبدی در رشته قرائت تحقیق، میلاد عاشقی در رشته حفظ کل بزرگسالان و ابوالفضل میرابی، در رشته حفظ کل قرآن خردسالان سه نماینده کشورمان در این رویداد بین‌المللی هستند که بامداد امروز سه‌شنبه ۱۶ آبان‌ماه به کویت اعزام شدند.

یازدهمین دوره این مسابقات سال گذشته و پس از دو سال تعطیلی به دلیل شرایط کرونایی دنیا با حضور نمایندگانی از کشورمان برگزار شد.

در آن دوره شجاع زویدات در رشته حفظ قرآن براساس اختلاف قرائات، علی غلام‌آزاد در رشته حفظ کل قرآن بزرگسالان و رضا رضایی در رشته حفظ کل قرآن نوجوانان حضور داشتد که هیچکدام موفق به کسب رتبه‌ای نشدند.

تاکنون هیچ شرکت کننده‌ای از ایران موفق به کسب رتبه نخست این مسابقات نشده است.